مقتل 20 أوكرانيا بقصف روسي وزيلينسكي يدعو لعقوبات على موسكو

قتل 20 شخصا على الأقل في ضربة روسية على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء في حين قتل شخص جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية بحسب حاكم كراسنودار.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "غارة جوية روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك. استهدفت بشكل مباشر سكانا مدنيين عاديين، ووفقا للمعلومات الأولية، قُتل أكثر من 20 شخصا".

وأشار إلى أنّ الغارة استهدفت القرية "بينما كان السكان يتقاضون معاشاتهم التقاعدية"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء فوري" ضد روسيا.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر جثثا متناثرة على الأرض قرب شاحنة متضرّرة بشدة تستخدمها هيئة البريد العامة في أوكرانيا، لتوزيع المعاشات التقاعدية في المناطق الريفية بشكل خاص.

وتقع قرية ياروفا على مسافة أقل من 10 كيلومترات من خط المواجهة مع روسيا، وقبل حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان عدد سكانها يبلغ 1800 نسمة. وقال زيلينسكي "هذه الضربات الروسية يجب ألا تبقى من دون رد مناسب من قبل العالم. يستمر الروس في تدمير الأرواح، متجنّبين فرض عقوبات جديدة".

كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية، مقتل امرأة وإصابة أخرى في استهداف روسي لـ13 منطقة في المقاطعة.

وقال رئيس الدائرة العسكرية إيفان فيدوروف إن 474 ضربة استهدفت المقاطعة.

استهداف أوكراني لسوتشي

بدوره قال فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار إن شخصا لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وذكر على تطبيق "تلغرام" أن حطام طائرة مسيرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي، مضيفا أن 6 منازل تعرضت لأضرار.

وأعلنت الدفاع الروسية استهداف مستودعات ذخيرة ومراكز للتحكم بالمسيرات ومنصة إطلاق لمنظومة صواريخ إس 300 تابعة للجيش الأوكراني.

وشمل الاستهداف غارات جوية استُخدمت فيها 363 طائرة مسيرة، وصواريخ متعددة، ومدفعية.

وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها اعترضت 5 صواريخ مجنحة و5 صواريخ من نوع هيمارس و230 مسيرة أطلقتها أوكرانيا في الساعات الماضية.

وأضافت الوزارة أن قواتها استهدفت مستودعات ذخيرة ومراكز للتحكم بالمسيرات ومواقع إطلاقها كما دمرت منصة إطلاق لمنظومة صواريخ إس 300 تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار، لكن الوزارة لا تذكر سوى عدد الطائرات المسيرة التي دمرتها قواتها وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.