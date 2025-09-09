هل استهدفت إسرائيل أسطول الصمود في تونس؟

أثار تعرض القارب الرئيسي في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة للاشتعال قبالة السواحل التونسية -فجر اليوم الثلاثاء- موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال تياغو أفيلا -عضو إدارة الأسطول- للجزيرة إن سفينة "فاميلي" تم استهدافها بمسيّرة حارقة أثناء إبحارها قرب تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء الفريق لكنهم لم يصابوا بأذى.

ونشرت اللجنة الإعلامية للأسطول مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظة استهداف السفينة، فيما أكد الناطق باسم "أسطول الصمود" سيف أبو كشك للجزيرة أن الأسطول سيواصل رحلته رغم الاستهداف.

وفي المقابل، أعلنت الشرطة التونسية أنها تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات، بينما قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي للجزيرة إن الحريق نجم عن خلل داخلي، مرجحا أن يكون سببه اشتعال سترة نجاة، نافيا وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي.

لكن هذه الرواية الرسمية قوبلت بتشكيك واسع من نشطاء، رجح بعضهم أن المسيّرة انطلقت من مكان قريب وربما من داخل تونس نفسها، في عملية وصفوها بأنها "عمل استخباراتي" يذكر باغتيال المهندس محمد الزواري قبل سنوات.

مقطع جديد يُظهر أن استهداف السفينة حدث من الأعلى بواسطة مسيّرة، وليس كما أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي بعدم وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي، وأن الحادثة كانت نتيجة خلل داخلي تسبب في حريق . https://t.co/F8rVhiE8y6 pic.twitter.com/ZEYCFH2ZSn — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 9, 2025

وأشار آخرون إلى مقاطع جديدة قالوا إنها تظهر أن الاستهداف وقع من الأعلى بواسطة مسيّرة، وليس نتيجة خلل داخلي كما أعلنت السلطات التونسية.

مشاهد من كاميرات المراقبة في القارب "فاميلي" تؤكد الضربة بالطائرة المسيّرة #أسطول_الصمود #أسطول_الصمود_العالمي pic.twitter.com/JftvpvbbGR — الحريه لها ثمن (@ahmed_abu_anas1) September 9, 2025

وعبر مغردون ومدونون عن إدانتهم الشديدة للهجوم، واصفين إسرائيل بأنها "دولة مارقة متوحشة لا تفهم إلا لغة القتل"، وأن استهداف سفينة إنسانية قبالة تونس "دليل إضافي على وحشيتها".

إسرائيل دولة مارقة متوحّشة لا تفهم إلا لغة القتل والسلاح، وهجومها على سفينة من أسطول الصمود في تونس دليل إضافي على وحشيتها. هذه الدولة السرطانية لا بد أن تزول ليَنعم العالم بالسلام. pic.twitter.com/77E81OCWee — Mahmoud Dwaikat 🇵🇸 (@mahmoud_dwaikat) September 9, 2025

وكتب أحدهم: "لن تثنيهم أعمال العدوان التي تهدف إلى ترهيبهم وإفشال مهمتهم، فمهمتهم السلمية لكسر الحصار عن غزة مستمرة بعزيمة وتصميم".

#أسطول_الصمود العالمي يؤكد تعرض أحد قوارب البعثة لهجوم بطائرة مسيرة يؤكد أسطول الصمود العالمي (GSF) أن أحد القوارب الرئيسية، المعروف باسم "قارب العائلة" – الذي كان يقل أعضاء من اللجنة التوجيهية للأسطول، قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية التونسية. القارب يبحر تحت… pic.twitter.com/6sZ4bIhRYv — منال بربر manal (@ManalBarbar) September 9, 2025

وأضاف ناشط آخر: "حتى سفينة العائلة لم تسلم من الاستهداف، لكنهم يجهلون أن ما تحمله أكبر من حديد وخشب، إنها تحمل إرادة الشعوب التي لا تهزم"، في حين شدد آخرون على أن الهجوم ليس سوى محاولة يائسة لترهيب المتضامنين وكسر رمزية الوحدة حول غزة، لكن كل رصاصة توجه إلى سفينة إنسانية "تطلق في المقابل ألف صرخة حرية".

🟥استهداف "سفينة العائلة" في أسطول الصمود ليس سوى محاولة يائسة لترهيب المتضامنين وكسر رمزية الوحدة حول غزة.

لكن الاحتلال لا يدرك أن كل رصاصة يطلقها على سفينة إنسانية، تُطلق في المقابل ألف صرخة حرية.

الرسالة واضحة: غزة لم تعد قضية محاصرة، بل قضية عالم ينهض ضد الظلم. — نزار المرشدي (@Nezaralmou) September 9, 2025

ورأى مغردون أن استهداف السفينة الأولى من "أسطول الصمود" بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب سواحل تونس يكشف "هشاشة الكيان الإسرائيلي الذي لم يحتمل رؤية قوارب مدنية محملة بالخبز والدواء"، معتبرين أن الأسطول لا ينقل المؤن فقط، بل يصنع رأيا عاما عالميا يطرح سؤالا مؤلما: كيف يخاف جيش كامل من سفن مدنية؟

وأكد نشطاء أن إسرائيل تدرك خطورة هذا الرأي العام أكثر من خطورة الصواريخ، ولذلك تسعى إلى "اغتياله قبل أن يولد"، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة على غزة منذ أكثر من 22 شهرا أمام أنظار العالم وسط صمت دولي مطبق.