مصر: لن نسمح لإثيوبيا بالهيمنة على مياه النيل بشكل أحادي

قالت مصر، اليوم الثلاثاء، عبر وزارة خارجيتها إنها لن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية بعد تشغيلها سد النهضة بعد 14 عاما من الإنشاء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة، واصفة الخطوة بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

وأضافت أن الوزير بدر عبد العاطي أوضح أن "محاولات منح السد الإثيوبي غطاء زائفا من القبول والشرعية لا تغير من كونه إجراء أحاديا مخالفا للأعراف والقوانين الدولية".

وشددت الوزارة على أن أي تصور بأن مصر قد تتنازل عن "مصالحها الوجودية في نهر النيل" هو "محض وهم".

وأضاف البيان أن مصر "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها"، مجددة تمسكها بمبادئ القانون الدولي المنظمة لاستخدامات الأنهار المشتركة.

وافتتحت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، رسميا سد النهضة، الواقع في ولاية بني شنقول غربي البلاد، وحضر حفل التدشين رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن السد يمثل "رمزا للوحدة الوطنية والنهضة الاقتصادية".

ويأتي هذا الافتتاح بعد 14 عاما من التشييد والخلافات مع القاهرة والخرطوم بشأن ملئه وتشغيله، إذ تعتبره القاهرة "تهديدا وجوديا" لها، وترى إثيوبيا أنه سيوفر الطاقة الكهربائية للبلاد والمنطقة.