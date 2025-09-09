مصر تحتضن محادثات بين إيران والذرية الدولية

كشفت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيلتقي في مصر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، دون أن تحدد موعد اللقاء.

ونقلت وكالة "إرنا" مساء الاثنين عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "خلال زيارة للقاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة" من دون تحديد موعد.

وأضافت الوكالة أن عراقجي، وهو المفاوض النووي الرئيسي من الجانب الإيراني، سيقوم أيضا بزيارة لتونس.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو/حزيران الماضي.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها عليها إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي.

وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وردت إيران بشن هجمات صاروخية أدت لتدمير مرافق ومراكز حيوية في إسرائيل، إلى جانب مقتل العشرات من الإسرائيليين.