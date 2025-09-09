مسيّرات الدعم السريع تقصف قاعدة جوية ومحطة كهرباء بأم درمان

أكد مصدر عسكري سوداني للجزيرة أن قوات الدعم السريع استهدفت صباح اليوم الثلاثاء بالمسيّرات قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان شمال الخرطوم فضلا عن استهداف محطة كهرباء المرخيات.

وأفاد مراسل الجزيرة بانقطاع التيار الكهربائي في أم درمان تزامنا مع دوي انفجارات، بأعقاب استهداف محطة كهرباء المرخيات شمالي المدينة، دون ورود أنباء عن حجم الأضرار.

يذكر أن قوات الدعم السريع استهدفت في مايو/أيار الماضي محطة كهرباء المرخيات مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة شهر.

الدعم السريع يستهدف محطة المرخيات لتوليد الكهرباء في أم درمان pic.twitter.com/sjWQ4NyQbv — Hussam Badawi (@HussamBadwi) September 9, 2025

ويأتي استهداف أم درمان مع تصاعد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان وسط البلاد.

وكان مصدر في الجيش السوداني صرح للجزيرة، أن قوات الدعم السريع هاجمت فجر أمس الاثنين مواقع الجيش في بلدة كازقيل شمال كردفان.

كما قال مصدر عسكري للجزيرة إن طيران الجيش استهدف مواقع الدعم السريع في عدة مدن بشمال كردفان وفي مدينة النهود في غرب كردفان.

واستعاد الجيش السوداني في 20 مايو/أيار الماضي السيطرة على الخرطوم ضمن عملية عسكرية استمرت شهرا.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.