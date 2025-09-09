حقيقة مشاهد متداولة لمقاتلات أميركية وزوارق هجومية قبالة السواحل الفنزويلية

في ذروة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، غمرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو تزعم أنها توثق حشودا عسكرية أميركية ضخمة تنذر بانفجار حرب وشيكة في الكاريبي.

وتداولت حسابات عربية وأجنبية منشورات دعمتها بتقارير ومقاطع فيديو، تحدثت عن وصول مقاتلات أميركية متطورة إلى بورتوريكو، وهو إقليم تابع لها، ونشر زوارق إيرانية الصنع على السواحل الفنزويلية، بل ذهبت إلى حد الادعاء بأن هجوما على العاصمة كراكاس بات وشيكا.

فريق "الجزيرة تحقق" أجرى بحثا حول المشاهد المتداولة، وظهر أن معظم هذه المواد إما مضللة أو قديمة أو جرى التلاعب بها، في حين أن بعض الوقائع صحيحة لكنها أحيطت بقدر كبير من التهويل يوحي بأن المواجهة العسكرية على الأبواب.

غموض وتوعد

في ذروة الجدل المتصاعد، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يبقي الغموض قائما؛ إذ امتنع الأحد عن تأكيد أو نفي احتمال توجيه ضربات عسكرية داخل فنزويلا.

جاء ذلك بالتوازي مع تقارير تحدثت عن هبوط 10 مقاتلات أميركية من طراز "إف-35" في بورتوريكو، على مسافة لا تتجاوز 550 ميلا من الأراضي الفنزويلية.

وفي الضفة الأخرى من المشهد، صعّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من لهجته، وندد بما وصفه "أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال 100 عام".

ولم يكتف مادورو بالتحذير، بل تعهد بأن فنزويلا ستدخل مرحلة "الكفاح المسلح" إذا تعرضت لأي هجوم أميركي، في خطاب بدا أقرب إلى إعلان استعداد لمواجهة مفتوحة.

تصعيد إعلامي

على وقع التصعيد، انشغلت الصحافة الأميركية وصفحات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعقد مقارنات بين القدرات العسكرية للولايات المتحدة وفنزويلا، في مشهد يعكس حجم التوتر ويفاقم من مناخ المواجهة المحتملة.

How Venezuela's Military Compares to the US's https://t.co/CcDp5yVqOW — Manuco (@manuco22) September 6, 2025

هذه الأجواء المشحونة وفرت أرضية خصبة لحسابات ومنصات رقمية وظفت لغة الإثارة والتهويل، لتصوغ روايات مضللة تضخم من التطورات في الكاريبي وتقدمها كأنها تمهيد لحرب وشيكة.

مقاتلات إف-35 في بورتوريكو

تداولت حسابات موثقة على منصة "إكس" مقطع فيديو زعمت أنه يوثق هبوط مقاتلات أميركية من طراز "إف-35" في بورتوريكو، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات واشنطن لشن هجوم محتمل على فنزويلا.

🚨 هبوط عشر طائرات أمريكية من طراز F-35 في بورتوريكو، على بُعد 550 ميلاً فقط من فنزويلا استعدادا لبدء الهجوم الامريكي ضدها pic.twitter.com/rNeGwbd8rV — ولاء الاصبحي (@GhfraaaanA) September 6, 2025

ورغم أن المقطع ارتبط بتغريدة من حساب "ديفينس إنتيليجنس"، فقد كشف التحقق أن الفيديو قديم، إذ تعود نسخته الأصلية إلى 21 مايو/أيار 2025، حين نُشر لأول مرة على "إنستغرام" قبل أن يُعاد تدويره حاليا للإيحاء بتطور جديد في المشهد العسكري.

زوارق إيرانية في فنزويلا

كما تداول ناشطون مقطعا حصد مئات آلاف المشاهدات، زُعم أنه يوثق نشر فنزويلا زوارق هجومية إيرانية الصنع، مزودة بصواريخ كروز مضادة للسفن من طراز "سي إم 90″، المصممة لاستهداف القطع الحربية الضخمة.

🇻🇪🇮🇷

نشرت فنزويلا زوارق هجومية جديدة إيرانية الصنع، مسلحة بصواريخ كروز مضادة للسفن من طراز CM-90 – وهي مصممة لضرب السفن الحربية الأكبر حجمًا pic.twitter.com/NTuV1mVnzR — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) September 6, 2025

غير أن التحقق عبر تقنيات البحث العكسي أظهر أن المقطع نفسه منشور سابقا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2023 على منصة "إكس"، مما ينسف الادعاء بارتباطه المباشر بالتطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

Mientras tanto en Venezuela: 👇👁

👉Se han desplegado armas iraníes en Venezuela.

El ejército venezolano ha desplegado lanchas rápidas Zolfaghar equipadas con misiles antibuque para disuadir a un buque de guerra de la Armada británica. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son las… pic.twitter.com/zNUD7eOdaw — aapayés (@aapayes) December 30, 2023

تحرك قاذفات الشبح

انتشر على منصات التواصل مقطع فيديو يظهر استعراضا جويا لمقاتلات أميركية من طراز "بي-2 سبيريت" (قاذفات الشبح)، أُرفق بعبارات تزعم أن واشنطن تستعد لشن هجوم واسع النطاق على كراكاس لتدمير بنيتها التحتية ومنشآتها النفطية، تمهيدا لفتح جبهة أخرى ضد إيران.

تحديث 🚨: الولايات المتحدة تُخطط لشنّ هجوم واسع النطاق في كاراكاس، فنزويلا، لتدمير مراكز القيادة والسيطرة، على النفط ومنشآت المخدرات، والبنية التحتية! إنها قادمة…

ومن بعدها #ايران pic.twitter.com/UdohdGMPFO — the Sain🗡️ (@haddad_ernest) September 6, 2025

لكن المراجعة كشفت عن أن الفيديو قديم، إذ وجدت نسخة سابقة له منشورة على "تيك توك" و"ثريدز"، تتضمن خليطا من لقطات واقعية وأخرى معدلة باستخدام مؤثرات صوتية وبصرية، شملت تعديلات على الخلفية وإضافة موسيقى.

كما أن التقارير العسكرية المتاحة لم تشر إلى أي تحرك للقاذفات، بل اقتصرت على الحديث عن هبوط مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو واستعداد حاملة الطائرات "يو إس إس إيوجيما" لإبحار محتمل، مما ينفي صحة المزاعم المرتبطة بتحرك "قاذفات الشبح".

خلط الصحيح بالمضلل

في محاولة لصياغة مشهد أكثر إثارة، نشر حساب موثق على منصة "إكس" مقطعي فيديو للتحشيد العسكري، متسائلا إن كان ذلك استعدادا لغزو فنزويلا.

🅾️ تصعيد عسكري أمريكي في منطقة الكاريبي، يشمل نشر قوات بحرية وسفن حربية وسفن تحمل آلاف المقاتلين قرب سواحل فنزويلا.

هل يستعدون لغزو؟

اذ حذرت الولايات المتحدة فنزويلا للتو بعد أن حلقت طائرتان من طائراتها العسكرية بالقرب من سفينة تابعة للبحرية في منطقة البحر الكاريبي.

تقول واشنطن… pic.twitter.com/FRrMxWvc5R — Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) September 6, 2025

وتبين أن أحد المقطعين حديث (يمين) ويظهر تدريبات عسكرية واسعة للقوات البحرية الأميركية في جنوب بورتوريكو، أما الآخر (يسار) فيعود إلى مايو/أيار الماضي، ولا علاقة له بالتصعيد الحالي.

WATCH: U.S. Marines and Navy sailors carry out amphibious landing exercises in Puerto Rico. pic.twitter.com/dQZw0yEkf8 — Fox News (@FoxNews) September 6, 2025

المدمرة الأميركية

وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن طائرتين فنزويليتين من طراز "إف-16" حلقتا فوق مدمرة أميركية في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، ووصفت الواقعة بأنها "خطوة استفزازية للغاية".

وسرعان ما انتشر مقطع مصور للحادثة على نطاق واسع، واعتبرته حسابات رقمية "صفعة قوية للولايات المتحدة".

🚨⚡️ فنزويلا توجه صفعة قوية للولايات المتحدة في الكاريبي! مقاتلتان فنزويليتان F-16 قامت بتحليق استفزازي فوق المدمرة الأمريكية USS Jason Dunham في في الكاريبي. 🇻🇪🔥 pic.twitter.com/VWRGVC2cgn — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) September 6, 2025

غير أن البحث أظهر أن الفيديو منشور على "إنستغرام" بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي من حساب منسوب لضابط فنزويلي، أي قبل 5 أيام من الحادثة المعلنة.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن تعبئة 25 ألف عنصر من القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع كولومبيا وعلى السواحل البحرية، في تصعيد جديد بعد نشر الولايات المتحدة سفنا حربية في البحر الكاريبي قرب المياه الإقليمية الفنزويلية.

وكانت واشنطن قد نشرت سفنا حربية في البحر الكاريبي، وأرسلت 10 مقاتلات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو وهو إقليم تابع لها، ضمن ما وصفته بـ"الحرب على تهريب المخدرات".