قيادي بحماس يكشف أسماء شهداء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي إن قادة الحركة نجوا من محاولة الاغتيال التي نفذتها إسرائيل اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمن فيهم رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، ورئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين.

وأكد الهندي في مقابلة مع الجزيرة أن الهجوم استهدف اجتماعا كان يبحث الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه أدى لاستشهاد نجل خليل الحية (همام)، ومدير مكتبه جهاد لبد.

كما أكد انقطاع الاتصال بعدد آخر ممن كانوا في الاجتماع ومنهم: مؤمن حسونة، وعبد الله عبد الواحد، وأحمد عبد المالك، وآخرون لم يتم التأكد من مصيرهم حتى الآن.

وكان الاجتماع يضم عددا آخر من قادة حماس الكبار لكنهم نجوا من الهجوم، حسب الهندي، الذي قال إن هذه الضربة لم تستهدف الحركة ولا دولة قطر فقط، وإنما استهدفت كل إنسان حر في هذا العالم.

وأشار القيادي في حماس إلى أن وقوع الهجوم بعد ساعات من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المقترح الجديد "يعني أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لهذه العملية التي ستكون لها تداعيات صعبة على مسار السلام".

وقال إن على العالم الحر أن يتخذ موقفا ضد محاولة اغتيال من يتفاوضون على وقف القتال، وإن على الدول العربية أن تتجاوز الاستنكارات والإدانات، إلى إجراءات فعلية تعكس تحملهم مسؤولياتهم.

لن نستسلم

وأكد أن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين جميعا، وأن على العالم "أن يقول للمجرم نتنياهو وحكومته الإجرامية وللإدارة الأميركية وترامب: كفى"، مشيرا إلى أن الحركة كانت تتوقع موقفا أكثر شفافية من الرئيس الأميركي.

وتعهد الهندي بمواصلة حماس نضالها من أجل الشعب الفلسطيني ووقف الحرب، وقال إن "أمل نتنياهو قد خاب في هذه العملية التي استهدفت قتل المفاوضات وكل محاولة لوقف الحرب، لأنه يريد مواصلة القضاء على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأشار إلى أن نتنياهو يريد البقاء زعيما والعربدة في غزة والضفة والقدس وسوريا وإيران وكل مكان في العالم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يلقي السلاح، وسيواصل مقاومة المحتل حتى لو قتل كل قادته.

وشدد على أن الفلسطينيين "ليسوا دعاة حرب، لكنهم لن يتوقفوا حتى تحرير أرضهم"، مؤكدا أن هذه الدماء "ستصل إلى الاحتلال المجرم"، وأن المقاومة كان بإمكانها وقف هذا المحتل لو أنها وجدت دعما من العرب والمسلمين.

وختم الهندي بالقول إن إسرائيل تحاول القضاء على الشعب الفلسطيني بدعم أميركي، مؤكدا أن هذا لن يحدث، وأن المقاومة "لن ترفع الراية البيضاء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي بالحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.