قوات الدعم السريع تتبنى قصف الخرطوم بمسيّرات

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن هجمات نفذتها طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، في أول عملية من هذا النوع بعد أشهر من الهدوء النسبي وتوقف القتال في العاصمة.

وقال شهود إن الهجمات طالت مصفاة النفط الرئيسية في البلاد، ومحطات الكهرباء في مدينتي بحري وأم درمان، ومستودع وقود في جنوب الخرطوم، إلى جانب قاعدة عسكرية واحدة على الأقل.

وأفاد مصدر عسكري سوداني باستهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية، موضحا أن "المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وأسقطتها".

وأكد مصدر عسكري آخر استهداف مبنى تابع للجيش السوداني في منطقة بحري شمال الخرطوم، ما تسبب بـ"دمار وإصابات وسط الضباط والجنود".

وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم جماعات مسلحة وأحزابا سياسية بقيادة قوات الدعم السريع، مسؤوليته عن العملية، موضحا في بيان أنها "استهدفت مواقع عسكرية ولوجيستية".

الدعم السريع يستهدف محطة المرخيات لتوليد الكهرباء في أم درمان pic.twitter.com/sjWQ4NyQbv — Hussam Badawi (@HussamBadwi) September 9, 2025

ويسيطر الجيش السوداني على شرق البلاد وشمالها، بينما يقع معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب تحت سيطرة الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع قد نفّذت في وقت سابق من العام الجاري سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على منشآت كهرباء في مناطق متفرقة عقب إخراجها من وسط وشرق البلاد.

وتأتي هذه التطورات بينما أعلنت قوات الدعم السريع الشهر الماضي تشكيل حكومة موازية، في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسط فشل المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق اختراق في جهود الوساطة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.