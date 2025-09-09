إدانات عربية واسعة للانتهاك الإسرائيلي لسيادة دولة قطر

لقي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، إدانات عربية واسعة، واستنكارا لانتهاك سيادة دولة قطر.

ووصفت دول عربية الهجوم بأنه تصعيد استفزازي وانتهاك صارخ، معربة عن تضامنها مع دولة قطر.

السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله وقوف المملكة التام مع دولة قطر وإدانتها "للهجوم الإسرائيلي السافر".

وأكد ولي العهد السعودي أن "المملكة تضع كل إمكاناتها لمساندة الأشقاء بقطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها".

الأردن

قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني أجرى اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله أن "أمن قطر من أمن الأردن"، وشدد على موقف بلاده الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة قطر.

بدوره، أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة".

وطالب الصفدي المجتمع الدولي بـ"ردع إسرائيل ولجم عدوانيتها".

الإمارات

أدان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش الهجوم الإسرائيلي، وقال في منشور على موقع إكس إن "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ".

وأضاف قرقاش "نقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها".

من جهته، كتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد "تضامننا الكامل مع قطر الغالية".

الكويت

أدانت الخارجية الكويتية "العدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر من قبل القوات الإسرائيلية الجائرة".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذا العدوان يشكّل "انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين".

إعلان

سلطنة عمان

أعربت الخارجية العمانية عن تضامن السلطة مع دولة قطر وإدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "جرائم الاغتيالات السياسية انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخرق فاضح لسيادة الدول وتصعيد خطير".

فلسطين

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ووصفه بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي".

من جهته، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن "الاعتداء الإسرائيلي على قطر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة".

مصر

أدانت الرئاسة المصرية بشدة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة وتطور مرفوض وتصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية للتهدئة".

سوريا

أعربت الخارجية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية.

العراق

استنكرت الخارجية العراقية الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدة "موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها".

لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "العدوان الإسرائيلي على الدوحة يظهر إصرار إسرائيل على ضرب جهود تحقيق استقرار وأمن المنطقة".

وأضاف أن "لبنان متضامن مع قطر الشقيقة ويقف إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي".

الجزائر

شجبت الخارجية الجزائرية بشدة "العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية"، معربة عن التضامن "التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذا الظرف الاستثنائي".

المغرب

أدانت الخارجية المغربية بشدة الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مستنكرة انتهاك سيادتها.

السودان

قال مجلس السيادة السوداني في بيان إن الحكومة تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأضاف المجلس أن "الاعتداء ينسف جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

اليمن

أدانت الخارجية اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الوزارة إن "هذا العدوان يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني".

من جهة أخرى، أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله (الحوثيين) مهدي المشاط عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي.

وأكد المشاط أن "ما حصل من عدوان صهيوني في قطر وتصريح العدو الصهيوني الفج حيال ذلك والمتجاوز لسيادة دولة ذات سيادة، يدق ناقوس الخطر لجميع الدول العربية والإسلامية، فانتبهوا قبل فوات الأوان".

مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات "العملية الدنيئة التي قامت بها إسرائيل على أراضي قطر".

وقال البديوي إن "دول المجلس تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر وتقف مع أي إجراء تتخذه".

الجامعة العربية

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة للتوسط من أجل وقف إطلاق النار".