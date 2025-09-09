ناشطون: غزة تواجه أكبر عملية تهجير قسري منذ نكبة 1948

"أقول لسكان غزة غادروا المدينة الآن".. بهذه الكلمات هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- أمس الاثنين سكان مدينة غزة، متوعدا بمزيد من الهدم والمضي في مخطط التهجير على مرأى ومسمع العالم، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل توسيع نطاق غاراتها الجوية على القطاع.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، بيانا أمر فيه سكان مدينة غزة، خاصة الموجودين في الأحياء القديمة ومنطقة التفاح شرقا وحتى البحر غربا، بالإخلاء الفوري عبر محور الرشيد باتجاه ما يسمى "المنطقة الإنسانية" في المواصي بخان يونس جنوبا، مؤكدا أن الجيش "مصمم على العمل في غزة بقوة كبيرة" لحسم المعركة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

“النزوح من غزة نحو السماء فقط”

بعد أن طالب جيش الإبادة الإسرائيلي صباح اليوم أهالي مدينة غزة كافة بالإخلاء نحو الجنوب من أجل تدميرها وإحتلالها، خرج الأهالي في مظاهرة لا تزال مستمرة في المدينة رفضًا للرحيل وترك بيوتهم، عُرفت بـ”مسيرة الأكفان”. حماكم الله أيها الشعب العظيم pic.twitter.com/X1x55FCMwt — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 9, 2025

وفي المقابل، خرج الأهالي في مظاهرة حاشدة لا تزال متواصلة في شوارع المدينة رفضا لترك منازلهم، عرفت بـ"مسيرة الأكفان" تحت شعار "النزوح من غزة نحو السماء فقط"، في رسالة تحدٍّ لسياسة التهجير القسري.

نزوح قسري وكارثة إنسانية

وقال مغردون إن أوامر الإخلاء الشاملة لجميع أحياء غزة تعني بدء نزوح إجباري كبير نحو الجنوب، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يجبر مئات آلاف الفلسطينيين على ترك بيوتهم تحت القصف، بينما الجنوب غير قادر على استيعاب هذه الأعداد.

غزة تلفظ أنفاسها.. جيش الاحتلال يُنذر جميع سكان مدينة غزة حتى البحر (مليون و200 ألف) للنزوح القسري تحت القصف والنار نحو وسط وجنوب القطاع، حيث لا تجد متسعاً لقدم واحدة. غزة تلفظ أنفاسها.. قطع الله أنفاس كل متخاذل وخسيس — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) September 9, 2025

إعلان

وأشار مغردون آخرون إلى أن سياسات الاحتلال واضحة: تهجير جماعي وتدمير ممنهج يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية هدفها قطاع ممزق: شمال مدمر وخالٍ من سكانه، وجنوب مكتظ بملايين المهجرين.

الجيش الإسرائيلي يطالب جميع سكان مدينة غزة بالإخلاء فورًا عبر محور الرشيد باتجاه ما يُسمى “المنطقة الإنسانية” في المواصي

أوامر إخلاء لغزة بالكامل

وكأنه يقول من سيبقى سيموت

وهذا بمثابة حكم بالإعدام على مدينة كاملة !! — Layan 006 (@layan006_) September 9, 2025

وأضافوا أن الاحتلال يحاول فرض مخطط لاقتلاع أهل غزة من أرضهم ومحو وجودهم، وليس مجرد "إخلاء مؤقت"، في ظل استمرار القصف على جميع مناطق القطاع، وغياب أي "مناطق آمنة".

نكبة جديدة

وصف مغردون هذه اللحظة بأنها الأصعب والأقسى منذ اندلاع الحرب، معتبرين أن تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها يعني ضرب أي أمل بإعادة إعمارها أو التفكير بـ"اليوم التالي"، وأن ما يحدث هو إمعان في قتل أكبر عدد ممكن قبل فرض التهجير.

وأكد آخرون أن ما يجري هو "إبادة سياسية للقضية الفلسطينية" بعد الإبادة البشرية الجارية، وأن ما ينتظر الضفة والقدس ليس ببعيد، مشيرين إلى أن هذه المرحلة أخطر من كل ما سبق منذ وعد بلفور ونكبة 1948.

الاحتلال يطلب من السكان ترك مدينة غزة بشكل كامل والتوجه نحو الجنوب. نحن أمام كارثة تاريخيّة بكل المقاييس — MO (@Abu_Salah9) September 9, 2025

وقال مدونون إن أوامر الإخلاء الحالية بمثابة "حكم بالإعدام على مدينة كاملة"، إذ يواجه أكثر من مليون إنسان خطر التهجير خلال ساعات معدودة، وهو ما يشكّل "نكبة جديدة" تسجل على مرأى ومسمع عالم "أعمى وأصم".

نكبة على مرأى ومسمع العالم المتخاذل ..

أكبر عملية تهجير قسري في العصر الحديث #تحصل_الآن ويباركها العالم بصمته..#اوامر_سادية

إجبار مليون إنسان على إخلاء مدينة غزة كاملة تحت وطأة التجويع والخذلان والقصف في أكثر العصور اهتماما بالحقوق والحريات..#تهجير_أهل_غزة#غزه_تباد_وتحرق — Kenan Alrwh (@KAlrwh56887) September 9, 2025

معاناة مضاعفة وتكلفة النزوح

وتحدث ناشطون عن معاناة الأهالي مع التكلفة الباهظة للنزوح، حيث تفرض مبالغ خيالية على النقل وإيجارات الأراضي والمنازل، في وقت تغص فيه مناطق الجنوب بالخيام والصرف الصحي المتهالك والظروف المعيشية الصعبة.

– ما حد فينا معه التكلفة العالية للنزوح. نقل بمبالغ خيالية، وإيجارات أراضي وبيوت. – ما في مكان حد يقعد فيه. الأماكن مكتظة بشكل خيالي بخيم وصرف صحي وظروف صعبة. ما حد مستعد يقعد في الشارع. — Meqdad Jameel (@Almeqdad) September 9, 2025

ووصف آخرون ما يحدث بأنه "أكبر عملية تهجير قسري في العصر الحديث"، معتبرين أن صمت العالم يضفي غطاء على الجريمة.

وقال ناشط "نكبة على مرأى ومسمع العالم المتخاذل.. مليون إنسان يجبرون على النزوح تحت وطأة التجويع والقصف والخذلان".

اصحوا يا عالم اللي بيصير فينا اليوم نكبة جديدة وكبيرة، أعمق وأشد من سابقتها نكبة تُسجَّل على مرأى ومسمع عالم أعمى وأصم

مدينة كاملة ستُمحى من الخريطة، إذا تم افراغها من أهلها، #أوامر_إخلاء_لمدينة_غزة_بالكامل_الأن أكثر من مليون إنسان مجبرون على ترك بيوتهم في ساعات معدودة! — yàráamer ♥️ (@AlzqYara) September 9, 2025

إعلان

وذكر مدونون أن إسرائيل تطلب من المدنيين إخلاء مدينة غزة بالكامل تمهيدا لاحتلالها، وإلا ستقتلهم جميعا، معتبرين ذلك أقوى أنواع الإرهاب والحقارة والتهديد الوحشي، في وقت طغت فيه إسرائيل وتجبرت والعالم في سبات.