غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية في حمص واللاذقية

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر محلية سورية، بأن غارات إسرائيلية استهدفت الليلة كلية الدفاع الجوي في محيط مدينة حمص، كما استهدفت غارات أخرى ثكنة عسكرية في سقوبين شمال مدينة اللاذقية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة في محيط مدينة تدمر الواقعة وسط سوريا.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية وقالت إنها تمثل خرقا صارخا لسيادة سوريا وتهدد أمنها واستقرارها الإقليمي.

وأضافت الوزارة أنها تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم يضع حدا لاعتداءات إسرائيل المتكررة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

تدخلات متكررة

وحسب وكالة الأناضول، فقد سبق أن حاولت إسرائيل تبرير عدوانها المتكرر على سوريا بسعيها إلى تحويل جنوب البلد العربي إلى منطقة "منزوعة السلاح"، فضلا عن تدخلاتها المتكررة تحت ذريعة "حماية الدروز".

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

بدورها، أعلنت إسرائيل في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان (جنوب غربي)، التي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.