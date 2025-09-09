إدانة أممية ودولية لهجوم إسرائيل على قطر

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة، كما ندد عدد من الدول بانتهاك إسرائيل لسيادة قطر، واصفين إياه بـ"الانتهاك الخطير للقانون الدولي".

وتابع غوتيريش أن "قطر لعبت دورا إيجابيا للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى".

كما دعا جميع الأطراف للعمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره.

"عمل خطير وإجرامي"

في السياق ذاته، نددت تركيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على حماس في قطر، وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا الهجوم يُظهر تبني إسرائيل للتوسع والإرهاب سياسة دولة.

وأضافت أنقرة "نقف إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني ضد وفد حماس المفاوض في الدوحة عمل خطير وإجرامي".

من جانبه، دان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي الهجوم الإسرائيلي على قطر، مضيفا أن قصف منطقة سكنية في الدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي.

وكان مصدر قيادي حركة حماس قال للجزيرة إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وأدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس، مشددة على أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وفي بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة "إكس"، قالت الخارجية القطرية إن "الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".