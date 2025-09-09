مصدر قيادي بحماس: نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن غارة إسرائيلية استهدفت الوفد القيادي لحماس في الدوحة أثناء اجتماعه لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "ندين هجوم إسرائيل الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".

وأكد البيان أن هذا "الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين"، مؤكدا أن دولة قطر "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور" أو "أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها".

محاولة اغتيال إسرائيلية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو "هاجم بشكل دقيق قيادات حماس" في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل هاجمت عددا من قيادات حماس في قطر، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف أيضا خالد مشعل.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة الـ14 إن الجيش ينتظر نتائج محاولة الاغتيال، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة نفذت الهجوم.

وقد دوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.