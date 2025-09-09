الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط برتبة ملازم في جباليا

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط برتبة ملازم في عملية جباليا بقطاع غزة يوم أمس، بعد أن كانت مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أمس أن 4 جنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي القطاع.

وأفادت مواقع إسرائيلية في وقت سابق أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية، صباح الاثنين، في جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب موقع "حدشوت بزمان"، وقعت العملية في حدود الساعة الخامسة فجرا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة إسرائيلية، ثم أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة.

وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقا للموقع نفسه.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الإسرائيلية، استعدادا لتنفيذ خطط اجتياح مدينة غزة واحتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان.

من جانبها، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمليات "عصا موسى" للتصدي لقوات الاحتلال، واستهدفت في الأيام القليلة الماضية عددا من الدبابات والآليات وحشودا من القوات في عدة مناطق، لا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.