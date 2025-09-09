عاجل,
أخبار

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على جندي احتياط ميتا في منزله بمدينة رحوفوت والاشتباه في انتحاره

Published On 9/9/2025
|
آخر تحديث: 10:55 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان