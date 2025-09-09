عشرات الشهداء والمفقودين بغزة ووزارة الصحة ترفض مغادرة منشآتها

أدت الغارات الإسرائيلية الثلاثاء على قطاع غزة إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى ومحاصرة كثيرين تحت الأنقاض، في حين أعلنت وزارة الصحة رفضها مغادرة منشآتها.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 25 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 6 من طالبي المساعدات جنوبي القطاع.

وقد أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال شهيد من بين أكثر من 20 مفقودا معظمهم من النازحين في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل عائلة الحصري بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما ذكر الدفاع المدني أن طواقمه نجحت في إنقاذ رجل وامرأة من تحت أنقاض منزل عائلة الحصري.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين من منتظري المساعدات بإطلاق نار استهدفهم جنوب غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق وسط مدينة خان يونس وشمال مخيم البريج، مما زاد من حجم الدمار ومعاناة المدنيين في تلك المناطق.

وفجّر الجيش الإسرائيلي عدة روبوتات مفخخة داخل منازل الفلسطينيين في منطقة شرق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها.

شهداء التجويع

في السياق ذاته، أعلن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش وفاة 4 فلسطينيين بسبب المجاعة ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 394، بينهم 140 طفلا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة استحالة إجلاء مليون شخص من مدينة غزة.

وشددت الوزارة على رفضها مغادرة منشآتها، وحذرت من كارثة إنسانية.

وناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح ممرات آمنة إليها.

الاحتلال يتوعد السكان

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر صباح اليوم الثلاثاء أمر إخلاء جديد، طالب فيه نحو مليون فلسطيني بمغادرة مدينة غزة والنزوح جنوبا نحو منطقة المواصي.

وحذر جيش الاحتلال من أن البقاء في المدينة سيكون في غاية الخطورة، متوعدا بالعمل بقوة كبيرة في المنطقة.

ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير واسعة للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.

وحذر مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء،

وأدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف وتسببت في مجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.