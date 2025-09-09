شاهد.. لحظة اشتعال النيران بأسطول الصمود قبالة سواحل تونس

أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء من القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي "ضرب" فيها قارب "فاميلي" من الأعلى.

وفي وقت سابق، أفادت إدارة أسطول الصمود بأن القارب الرئيسي فيه تعرض في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وقال تياغو أفيلا العضو بإدارة أسطول الصمود للجزيرة إن السفينة فاميلي تم استهدافها بمسيّرة حارقة قبالة سواحل تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء فريق الأسطول لكنهم لم يصابوا بأذى، في حين قال الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك إن الأسطول سيواصل إبحاره رغم الاستهداف.

وكان من المقرر انطلاق الأسطول من ميناء سيدي بوسعيد التونسي في وقت لاحق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة.

نفي تونسي

وتمكنت الشرطة التونسية من السيطرة على النيران وإخمادها، وقالت إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، بينما قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي للجزيرة إن حريق سفينة أسطول الصمود ناتج عن خلل داخلي لا عن مسيرة، مضيفا أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن اشتعال سترة نجاة.

من جانبها، ذكرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن القارب تعرض لهجوم بمسيّرة.

وأضافت ألبانيزي أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.

إعلان

بدورها، قالت وكالة رويترز نقلا عن فريق الأسطول، إن القارب الذي تعرض لهجوم كان يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول.

الأسطول الأكبر

ووصلت خلال اليومين الماضيين إلى ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية نحو 20 سفينة على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من 44 دولة، تمهيدا للإبحار نحو قطاع غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وانطلق الأسطول من إسبانيا نهاية أغسطس/آب الماضي، ويُعد أكبر تحرك دولي من نوعه لكسر الحصار عن غزة، بمشاركة جنسيات متعددة ومنظمات دولية أبرزها "ائتلاف أسطول الحرية" و"الحراك العالمي إلى غزة" و"أسطول الصمود المغاربي" و"صمود نوسانتارا" من شرق آسيا.

ويُعتبر هذا الأسطول الأوسع تأثيرا من حيث عدد السفن والمشاركين، وسط ترقب عالمي لما قد يواجهه من صعوبات واعتراضات إسرائيلية.

وكان عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، وائل نوار، إن الإبحار نحو غزة سيكون غدا الأربعاء بعد استكمال التجهيزات، بمشاركة نحو 60 سفينة وأكثر من ألف ناشط من مختلف أنحاء العالم.

ولم تعلن إدارة أسطول الصمود العالمي فيما إذا سيكون لاستهداف اليوم تأثير على موعد الإبحار المقرر.