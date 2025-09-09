أخبار|تونس

شاهد.. لحظة استهداف أسطول الصمود قبالة سواحل تونس

Published On 9/9/2025
|
آخر تحديث: 08:19 (توقيت مكة)

أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اشتعال النيران في القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي ضرب فيها قارب " فاميلي" من الأعلى.

وفي وقت سابق، أفادت إدارة أسطول الصمود بأن القارب الرئيسي فيه تعرض، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وقال تياغو أفيلا العضو بإدارة أسطول الصمود للجزيرة إن السفينة فاميلي تم استهدافها بمسيّرة حارقة قبالة سواحل تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء فريق الأسطول لكنهم لم يصابوا بأذى، في حين قال الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك إن الأسطول سيواصل إبحاره رغم الاستهداف.

وكان من المقرر انطلاق الأسطول من ميناء سيدي بوسعيد التونسي في وقت لاحق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة.

وتمكنت الشرطة التونسية من السيطرة على النيران وإخمادها، وقالت إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، بينما قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي للجزيرة إن حريق سفينة أسطول الصمود ناتج عن خلل داخلي لا عن مسيرة، مضيفا أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن اشتعال سترة نجاة.

Tunisian protesters shout anti-Israeli slogans and wave Palestinian flags at the Port of Sidi Bou Said near Tunis on September 9, 2025, after the organisers of a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and pro-Palestinian activists said late on September 8 that one of their boats was hit by a suspected UAV but Tunisian authorities said "no drones" had been detected. (Photo by YASSINE MAHJOUB / AFP)
متظاهرون تونسيون يهتفون بشعارات معادية لإسرائيل ويلوحون بالأعلام الفلسطينية في ميناء سيدي بوسعيد بعد الأنباء عن استهداف قارب أسطول الصمود (الفرنسية)

من جانبها، ذكرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن القارب تعرض لهجوم بمسيّرة.

وأضافت ألبانيزي أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.

بدورها، قالت وكالة رويترز نقلا عن فريق الأسطول، أن القارب الذي تعرض لهجوم كان يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

