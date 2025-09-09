ديمقراطيون ينشرون رسالة مرسلة من ترامب لإبستين

نشر مشرعون ديمقراطيون في واشنطن أمس الاثنين رسالة يُفترض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلها في عام 2003 إلى رجل الأعمال جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وذلك بعدما نفى وجودها في خضم الجدل بشأن علاقته بالمتهم بالاتجار الجنسي.

والرسالة، التي نشرها أعضاء ديمقراطيون في لجنة في مجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل توقيع ترامب، وتتضمن رسما لامرأة عارية، وتتحدث عن "سر" مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال الراحل المتهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

ويحمل نص الرسالة حديثا متخيلا بين ترامب وإبستين، حيث يقول الأول "لدينا بعض الأشياء المشتركة، جيفري".

وانتهت الرسالة بعبارة "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرا رائعا جديدا".

وأظهرت وثيقة أخرى، كان الديمقراطيون نشروها على منصة إكس، صورة لإبستين مع أشخاص يحملون شيكا ضخما بقيمة 22 ألفا و500 دولار عليه اسم الرئيس الأميركي.

وأشار النص المرفق إلى "بيع امرأة منخفضة القيمة إلى دونالد ترامب".

"اكشف السر"

وحض المشرعون الديمقراطيون، الذين نشروا الرسالة، الرئيس الجمهوري على كشف تفاصيل الرسالة.

وقالوا في نص مرفق بصورة للرسالة عبر إكس "ترامب تحدث عن السر الرائع. ما الذي يخفيه؟ انشر الوثائق".

نفي البيت الأبيض

ونفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأميركي قد وقع الرسالة.

وجاء في منشور للمتحدثة باسمه كارولين ليفيت على إكس "كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقعها".

ونددت بـ"المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى تأجيج المؤامرة الديمقراطية" بشأن العلاقة بين ترامب وإبستين.

وينفي ترامب، الذي يعد من قدامى أصدقاء إبستين، أن يكون قد ارتكب أي مخالفة.

وكان قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال وروبرت مردوك مالك المجموعة الإعلامية، مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بعد نشر تقرير في يوليو/تموز الماضي يفيد بوجود الرسالة التي يؤكد أنه لم يبعثها.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من كشف عن وجود الرسالة، فقد أرسلها ورثة جيفري إبستين إلى لجنة في الكونغرس طالبتهم بالحصول على عدد كبير من الوثائق المتعلقة بالقضية.

وكان ترامب تعهد طوال أشهر الكشف عن تطورات في قضية إبستين، لكن هذه المسألة باتت موضع سخط لدى الأميركيين بعدما أعلنت وزارة العدل أنها لم تتوصل إلى أي عنصر جديد من شأنه تبرير نشر مستندات إضافية.

وإبستين خبير مالي كانت لديه علاقات على أعلى مستوى حول العالم، لكن في عام 2019 عُثر عليه ميتا في زنزانته قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات كان يستدرجهن.

وأدت وفاة جيفري إبستين إلى تأجيج الكثير من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنع الكشف عن معلومات محرجة تتعلق بمجموعة من الشخصيات البارزة.