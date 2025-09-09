أخبار|إثيوبيا

بالصور.. إثيوبيا تحتفي بتدشين سد النهضة

Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed delivers his remarks during the official inauguration ceremony of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, on September 9, 2025.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ألقى كلمته خلال حفل تدشين سد النهضة الكبير في غووبا مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة تاريخية (الفرنسية)
Published On 9/9/2025
|
آخر تحديث: 14:54 (توقيت مكة)

افتتحت إثيوبيا -اليوم الثلاثاء- 9 سبتمبر/أيلول 2025، رسميا سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، في ولاية بني شنقول غربي البلاد، وحضر حفل التدشين رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن السد يمثل "رمزا للوحدة الوطنية والنهضة الاقتصادية".

سد النهضة الكبير يمتد على نهر النيل الأزرق ويبلغ ارتفاعه 145 مترا ليستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه (الفرنسية)
A member of an acrobat group prepares to perform, dressed in the Ethiopian flag colours, behind a decorative aerial image of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) during its official inauguration ceremony in Guba, on September 9, 2025
عضو فرقة الاكروبات استعد لتقديم استعراضه مرتديا الوان العلم الاثيوبي خلف صورة جوية زخرفية للسد الكبير (الفرنسية)

السد الذي بدأ بناؤه في أبريل/نيسان 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يولّد السد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الكهرباء، ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا، كما تتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دولار.

Members of the Ethiopian Republic March Band perform in front of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ahead of its official inauguration ceremony in Guba, on September 9, 2025.
أعضاء فرقة المارش العسكرية الإثيوبية قدموا عرضهم أمام سد النهضة الكبير (الفرنسية)
A general view of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ahead of its official inauguration ceremony in Guba, on September 9, 2025.
السد الكبير يظهر الضخامة الهندسية للمشروع قبل بدء مراسم الافتتاح (الفرنسية)
Performers wave Ethiopian flags and dance traditional songs during the official inauguration ceremony of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, on September 9, 2025.
أداء فني جماعي للمشاركين رفعوا الأعلام الإثيوبية ورقصوا على أنغام الأغاني التقليدية خلال حفل الافتتاح (الفرنسية)

وقد شهد الحفل عرضًا موسيقيًا قدمته فرقة عسكرية إثيوبية أمام السد، في حضور حشود من المواطنين والمسؤولين، كما بُثّ الحفل مباشرة على وسائل الإعلام المحلية.

Performers wave Ethiopian flags and dance traditional songs during the official inauguration ceremony of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, on September 9, 2025.
فرقة المارش العسكرية الأثيوبية تقدم استعراضها وسط حضور رسمي وجماهيري (الفرنسية)
Performers play traditional instruments during the official inauguration ceremony of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, on September 9, 2025.
فنانون يؤدون أغاني ورقصات تقليدية أمام السد الكبير (الفرنسية)
Members of the Ethiopian Republic March Band perform at the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ahead of its official inauguration ceremony in Guba, on September 9, 2025. (Photo by Luis TATO / AFP)
مشاركون يحملون الأعلام الأثيوبية ويعزفون على أدوات موسيقية تقليدية أثناء حفل افتتاح السد الكبير (الفرنسية)

ورغم الاحتفالات، تظل قضية السد محورا للجدل الإقليمي، حيث أعربت مصر والسودان عن قلقهما من تأثير السد على حصتيهما في مياه النيل، وقد دعت إثيوبيا في وقت سابق كلا من مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح، مؤكدة أن السد "رمز للبركة والمنفعة المتبادلة".

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان