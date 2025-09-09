بالصور.. إثيوبيا تحتفي بتدشين سد النهضة

افتتحت إثيوبيا -اليوم الثلاثاء- 9 سبتمبر/أيلول 2025، رسميا سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، في ولاية بني شنقول غربي البلاد، وحضر حفل التدشين رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن السد يمثل "رمزا للوحدة الوطنية والنهضة الاقتصادية".

السد الذي بدأ بناؤه في أبريل/نيسان 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يولّد السد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الكهرباء، ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا، كما تتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دولار.

وقد شهد الحفل عرضًا موسيقيًا قدمته فرقة عسكرية إثيوبية أمام السد، في حضور حشود من المواطنين والمسؤولين، كما بُثّ الحفل مباشرة على وسائل الإعلام المحلية.

ورغم الاحتفالات، تظل قضية السد محورا للجدل الإقليمي، حيث أعربت مصر والسودان عن قلقهما من تأثير السد على حصتيهما في مياه النيل، وقد دعت إثيوبيا في وقت سابق كلا من مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح، مؤكدة أن السد "رمز للبركة والمنفعة المتبادلة".