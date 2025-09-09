السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم علاء عبد الفتاح

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون المصري البارز الذي يحمل الجنسية البريطانية".

ويُعد علاء عبد الفتاح (43 عاما) من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمنشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة، ورغم انقضاء مدة محكوميته لم يفرج عنه حتى اليوم.

وذكرت والدته ليلى سويف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشهر أن عبد الفتاح بدأ في أول سبتمبر/أيلول إضرابا جديدا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وقال المجلس في بيان "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم"، وأدرج المجلس اسم عبد الفتاح ضمن 7 أسماء أخرى.

وكتبت سناء عبد الفتاح شقيقة علاء على موقع إكس "هذا مبشر جدا، نأمل أن تتابع هذه السلطات الأمر على وجه السرعة وأن يجتمع علاء معنا قريبا".

وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي لرويترز، إن قرار العفو عن علاء عبد الفتاح من المتوقع أن يصدر "خلال أيام قليلة".

وسطع نجم عبد الفتاح في ثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في عام 2011.

ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة من الجانب البريطاني -بحكم جنسية عبد الفتاح البريطانية- ومن بينها محادثات جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم تُفضِ هذه التحركات حتى اللحظة إلى حل لقضيته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز الماضي بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات "الإرهابية"، في خطوة ترفع عنه عددا من القيود القانونية، إلا أنها لم تفض أيضا إلى الإفراج عنه بعد سنوات من السجن.