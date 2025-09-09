الاحتلال يأمر جميع سكان غزة بالإخلاء ويقصف منازل المدينة

أصدر الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أمرا جديدا لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوب القطاع، وسط تواصل العملية العسكرية على المدينة بقصف مكثف أدى لإصابة واستشهاد فلسطينيين.

وأمر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي -في بيان- سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا، وحتى البحر غربا بالإخلاء فورا عبر محور الرشيد باتجاه ما يزعم أنها "منطقة إنسانية" في المواصي بخان يونس جنوبا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على العمل في غزة بقوة كبيرة" للحسم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب وصفه.

في الأثناء، تتواصل غارات الاحتلال وقصفه المدفعي على أنحاء مدينة غزة كافة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قصفا على منزل بمحيط دوار القوقا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين فضلا عن فقدان أكثر من 25 شخصا.

بسبب قلة الإمكانات.. طواقم الدفاع المدني تعجز عن انتشال أطفال ونساء أحياء تحت ركام منزل قصفه الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/yr4AvbPnIU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2025

وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت شرق غزة، فيما أطلقت مسيّرة إسرائيلية قنابل متفجرة في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفيما يزعم جيش الاحتلال وجود "مناطق آمنة" في خان يونس، شن -صباح اليوم- غارات على المدينة الواقعة جنوبي القطاع حيث يحتشد عدد كبير من النازحين في ظروف قاسية.

وأمس الاثنين، دمر الجيش الإسرائيلي برج السلام الذي يسكنه مئات الفلسطينيين وسط مدينة غزة ويجاور مخيمات كبيرة للنازحين بينهم مرضى بالسرطان، وذلك بعد وقت قصير من إنذار سكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.

وأتى ذلك بعد تباهي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في وقت سابق الاثنين- بقيام جيشه بتدمير 50 مبنى سكنيا بمدينة غزة خلال يومين، متوعدا بهدم المزيد والمضي بخطط التهجير.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 64 ألف شهيد و163 ألف جريح ومئات آلاف النازحين، فضلا عن مجاعة أدت إلى استشهاد 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.