غباغبو وثيام خارج قائمة مرشحي الرئاسة بكوت ديفوار

أعلن المجلس الدستوري في كوت ديفوار، أمس الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي ضمّت 5 أسماء فقط، مستبعدا الرئيس السابق لوران غباغبو ورئيس حزب الديمقراطيين الإيفواريين تيجان ثيام، في قرار أثار جدلا سياسيا واسعا.

5 مرشحين في السباق

وأوضح بيان المجلس أن ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا، الساعي لولاية رابعة، قد تم قبوله، في حين استُبعد غباغبو بسبب حكم قضائي سابق، ورُفض ترشح ثيام بدعوى وجود إشكال في الجنسية.

وسيتنافس واتارا مع شخصيات بارزة، بينها سيمون إهيفيت غباغبو، السيدة الأولى السابقة ومرشحة "حركة الأجيال القادرة"، وجان لويس بيلون ممثل "المؤتمر الديمقراطي" الذي يخوض السباق دون دعم حزبه الأم، إضافة إلى أهوا دون ميلو، المرشح المستقل الذي أُقيل مؤخرا من منصبه في "حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار"، وهنرييت لاغو أديوا عن "تجمع الشركاء السياسيين من أجل السلام".

غياب أسماء بارزة

ومن بين الغائبين عن القائمة، رئيس "الجبهة الشعبية الإيفوارية" باسكال آفي نغيسان، الذي سبق أن ترشح للرئاسة أكثر من مرة، لكن ملفه رُفض هذه المرة لعدم استيفاء شرط التزكيات.

وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة قد تلقت 60 ملف للترشح، يتضمن كل منها تزكيات إلزامية وإيصال إيداع مبلغ 50 مليون فرنك أفريقي (أكثر من 75 ألف يورو تقريبا) لدى الخزينة العامة.

وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط ترقب لمشهد انتخابي يُتوقع أن يكون أكثر تنافسية مقارنة بانتخابات 2020 التي قاطعتها المعارضة.