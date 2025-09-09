مستوطن يدهس فلسطينيا بالخليل وإصابات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم الثلاثاء إثر تعرضه للدهس من مستوطن في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم اثنان بالرصاص الحي خلال سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنا دهس المواطن مناضل علي قاسم كوازبة في منطقة واد سعير، ما أدى لإصابته برضوض وجروح، ونقل إلى أحد المراكز الطبية.

#عاجل | قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل pic.twitter.com/KlDyME9xnQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 9, 2025

وفي الخليل أيضا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر غاز سام عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة الريحية جنوب المدينة، حيث أُطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف صوب منازل وأحياء سكنية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية منطقة الجلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين واستولت على مركباتهم، ما تسبب بعرقلة حركة المرور.

تطورات أخرى

وفي تطورات أخرى أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة بِدّو شمال غربي القدس، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين، ونُقل المصاب إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، أكدت مصادر محلية أن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال في قدمه أثناء مروره بأحد شوارع البلدة، وتم نقله عبر مركبة إسعاف إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت وجودها العسكري في محيط مدارس البلدة ونشرت قناصة في الشوارع، كما أغلقت الشارع الرئيسي، بينما كانت قد اتخذت منذ فجر الاثنين عددا من المنازل ثكنات عسكرية. وكانت قباطية قد شهدت أمس إصابة شاب آخر برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالخطيرة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل بالضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 19 ألف شخص.