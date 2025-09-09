إصابات بالرصاص والاختناق وعملية دهس خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، بينهم اثنان بالرصاص الحي وآخر بجروح جراء دهس من قبل مستوطن، خلال سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة بِدّو شمال غربي القدس، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين، ونُقل المصاب إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، أكدت مصادر محلية أن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال في قدمه أثناء مروره بأحد شوارع البلدة، وتم نقله عبر مركبة إسعاف إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت وجودها العسكري في محيط مدارس البلدة ونشرت قناصة في الشوارع، كما أغلقت الشارع الرئيسي، بينما كانت قد اتخذت منذ فجر الاثنين عددا من المنازل ثكنات عسكرية. وكانت قباطية قد شهدت أمس إصابة شاب آخر برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالخطيرة.

الاختناق بالغاز وعملية دهس

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر غاز سام عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة الريحية جنوب المدينة، حيث أُطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف صوب منازل وأحياء سكنية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية منطقة الجلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين واستولت على مركباتهم، ما تسبب بعرقلة حركة المرور.

وفي اعتداء آخر، أصيب الشاب الفلسطيني مناضل علي قاسم كوازبة بجروح ورضوض بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة سعير شمال الخليل، ونُقل لتلقي العلاج في أحد المراكز الطبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل بالضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 19 ألف شخص.