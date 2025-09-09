ألبانيز تطالب بحماية عاجلة لسفن أسطول الصمود العالمي بعد "هجوم تونس"

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى توفير "الحماية العاجلة" لسفن أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك تعليقا على تعرض سفينة إسبانية لهجوم بطائرة مسيرة خلال رسوها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، وسط تضارب الأنباء حول الحادث.

وفي منشور لها على منصة إكس، أكدت ألبانيز تعرض سفينة أسطول الصمود الرئيسية لهجوم بطائرة مسيرة خلال رسوها في ميناء بتونس.

وشددت على ضرورة توفير الحماية العاجلة لقاربين آخرين في طريقهما إلى تونس للانضمام إلى أسطول الصمود.

وفي كلمتها أمام تجمع داعم لأسطول الصمود العالمي في العاصمة تونس، عبرت ألبانيز عن دعمها للأسطول الهادف لكسر الحصار عن غزة، مشددة على أهمية التضحية الإنسانية في مواجهة التدمير الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وبينما أكد نشطاء الأسطول تعرض السفينة لهجوم إسرائيلي، نفت وزارة الداخلية التونسية صحة ذلك الخبر، مشيرة إلى أن ما حدث مجرد حريق محدود في سترات النجاة على متن السفينة من دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.

ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 20 سفينة بمشاركة مئات النشطاء من أكثر من 40 دولة، تجمعوا قبالة السواحل التونسية استعدادا للإبحار الجماعي نحو غزة، في محاولة لكسر الحصار وفتح ممر إنساني.

تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت حتى الآن عشرات آلاف القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين والنازحين وسط مجاعة متفاقمة.