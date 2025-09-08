9 نقاط تشرح تفاصيل عملية إطلاق النار في القدس

قُتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة، وهذا ما توفر من معلومات عن هذه العملية حتى الآن.

ما الذي حصل؟

إطلاق النار وقع داخل محطة حافلات مركزية عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

من الذي نفذ العملية؟

بحسب الشرطة الإسرائيلية فإن شخصين نفذا عملية إطلاق النار.

من أين أتى منفذا العملية؟

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دون الكشف عن هويتهما على الفور.

كيف تمت العملية؟

وفقا للشرطة فإن منفذي العملية صعدا إلى حافلة في محطة حافلات ونفذا إطلاق النار داخل الحافلة وكذلك في المنطقة القريبة منها.

كم عدد قتلى وجرحى العملية؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بينهم 6 إصاباتهم حرجة، ومعظمهم استُهدفوا في محطة الحافلات.

ماذا حصل مع المنفذين؟

الشرطة الإسرائيلية قالت إنها قتلتهما، وإن عنصر أمن ومواطنا أطلقا النار على منفذي الهجوم.

ماذا فعلت قوات الاحتلال بعد العملية؟

بعد العملية توجهت قوات كبيرة إلى الموقع وتم فرض طوق أمني وإغلاق جميع مداخل ومخارج القدس، كما تم فحص جسم مشبوه عُثر عليه في موقع إطلاق النار ولم تستبعد الشرطة احتمال وجود متفجرات.

ما رد الفعل الرسمي الإسرائيلي؟

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم بسبب التطورات الأمنية. كما وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية ومن ثم انضم لاحقا نتنياهو له.

متى كانت آخر عملية مشابهة في القدس؟

آخر عملية كانت طعن عدد من الإسرائيليين وتمت في 9 أبريل/نيسان الماضي في القدس الغربية.