5 قتلى من حزب الله بغارات إسرائيلية على شرق لبنان

Damaged bulldozers and debris surround a damaged site in the aftermath of Israeli strikes in Ansariyeh, south of Sidon, Lebanon September 4, 2025. REUTERS/Mohammed Yassin
إسرائيل أبقت على تواجدها في 5 تلال جنوبية وتواصل شن غارات متكررة تقول إنها تستهدف مواقع حزب الله (رويترز)
Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الاثنين منطقة البقاع وجرود الهرمل شرقي لبنان، أعلن حزب الله لاحقا أن القتلى من عناصره.

وقالت الوزارة إن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 5 شهداء و5 جرحى".

وأكدت مصادر أمنية أن الضحايا جميعهم من عناصر حزب الله، وهو ما أعلنه الحزب لاحقا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أشارت إلى أن الغارات بلغت سبعا على الأقل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "معسكرات لقوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة التابعة لحزب الله، مؤكدا أن هذه المواقع استُخدمت لتخزين أسلحة والتدريب على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأضاف الجيش، في بيان، أن ما جرى يمثل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدا على إسرائيل"، متوعدا بمواصلة الضربات "لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية".

epa12284338 Lebanese President Joseph Aoun speaks during a cabinet session at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, 05 August 2025. The session discusses efforts aimed at bringing all weapons in the country under the Lebanese army. EPA/WAEL HAMZEH
عون اعتبر الغارات خرقا جديدا للسيادة اللبنانية وللاتفاق الموقع بين الطرفين (الأوروبية)

من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا متابعته الاتصالات حول تداعياتها، بينما اعتبرها خرقا جديدا للسيادة اللبنانية وللاتفاق الموقع بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بوساطة أميركية، والذي أنهى حربا مدمرة استمرت أكثر من عام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وينص الاتفاق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها، غير أن تل أبيب أبقت على تواجدها في 5 تلال جنوبية وتواصل شن غارات متكررة تقول إنها تستهدف مواقع الحزب.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الأخيرة بعد أيام من إعلان الحكومة اللبنانية ترحيبها بخطة أعدها الجيش لنزع سلاح حزب الله تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري، وسط ضغوط أميركية وتخوّف داخلي من عودة المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

المصدر: وكالات

