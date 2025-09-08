نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- إن القوات الإسرائيلية بصدد التمركز والتحضير في مدينة غزة للقيام بعملية برية.

وخاطب نتنياهو سكان غزة قائلا "غادروا الآن"، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل توسيع نطاق غاراتها الجوية على القطاع.

وتابع قائلا "أقول لسكان غزة، استمعوا إليّ جيدا: لقد حذرناكم، فغادروا المدينة الآن!".

وأضاف أنه وعد قبل أيام قليلة بإسقاط الأبراج السكنية في غزة، وهذا بالضبط ما يقوم به الجيش بعد تسوية جميع البنى التحتية وتوجيهه بالقيام بذلك في مواقع إضافية أخرى.

دمار شامل

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد توعّد -اليوم الاثنين- بشن ما وصفه بـ"إعصار مدو" على غزة، مؤكدا أن على حركة حماس "إطلاق سراح الأسرى وإلقاء السلاح أو مواجهة تدمير كامل للقطاع"، مؤكدا أن الجيش يواصل تكثيف عملياته البرية والجوية في عمق المدينة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير قرر عقد اجتماع تقدير موقف مع قادة هيئة الأركان، لبحث تأثير استمرار الحرب على عناصر الجيش.

وأضافت الهيئة أن اجتماع هيئة الأركان سيشمل تقييم ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية والروح المعنوية لدى المجتمع، على خلفية استمرار الحرب.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.