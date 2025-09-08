مقتل شرطيين تركيين في هجوم على مركز للشرطة بإزمير

قُتل شرطيان تركيان وأصيب آخر، صباح اليوم الاثنين، في هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في منطقة بالكوفا بمدينة إزمير، غربي تركيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة (إن تي في) التركية أن المهاجم، الذي تردد أن مراهق عمره 16 عاما، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا مستخدما بندقية لوالده. وأضافت أن المهاجم ألقي القبض عليه.

دوافع الهجوم

وذكرت القناة أن الهجوم لا يحمل طابعا إرهابيا، وأن المهاجم سبق أن اعتقل بتهمة جنائية ثم أفرج عنه لاحقا، وقد زعم أنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المهاجم تم توقيفه بعد وقت قصير من تنفيذ الهجوم، ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل السلطات المختصة.

وتعليقاً على الحادثة قال وزير الداخلية علي يرلي قايا في تدوينة على منصة إن سوسيال التركية، إن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن الحادثة.

هذا وقد فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا حول مركز الشرطة المستهدف، واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة.

وتعرضت إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية وتقع على ساحل بحر إيجة، لهجمات مسلحة في الماضي من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام محكمة في عام 2017، مما أسفر عن مقتل شخصين.