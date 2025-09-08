امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأكيد أو نفي احتمال توجيه ضربات ضد أهداف داخل فنزويلا.

وقد رد على سؤال وجهه أحد الصحفيين له وهو في طريقه لحضور بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك أمس الأحد، بشأن ما إذا كانت واشنطن ستدرس توجيه ضربات لأهداف داخل فنزويلا، بقوله "سوف تكتشفون ذلك".

وأثار رد ترامب تكهنات حول تحرك أميركي وشيك وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا على خلفية التعزيزات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

في سياق متصل، ذكر حساب ديفينس إنتيليجنس أن 10 مقاتلات أميركية من طراز "إف-35" هبطت في بورتوريكو على بعد 550 ميلا فقط من فنزويلا. في الوقت نفسه، تنتظر حاملة الطائرات "يو إس إس إيو جيما" للإبحار، لتكون على مقربة من المكان.

وارتفع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلّقتا الخميس الماضي فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرا كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية".

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 11 من المتاجرين بالمخدرات، قائلا إنهم أفراد في عصابة تابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة شبكات للاتجار بالمخدرات.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا، في حين أعلنت مؤخرا مضاعفة المكافأة المخصصة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار.

"الكفاح المسلح"

وندد مادورو يوم الجمعة بالتعزيزات العسكرية الأميركية، معتبرا أنها "أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال الأعوام الـ100 الماضية".

وأعلن استعداد بلاده "للكفاح المسلح دفاعا عن أراضيها". وحشد الجيش الفنزويلي، الذي يبلغ تعداده حوالي 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز 8 ملايين.

وقال مادورو لمراسلين أجانب "إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فستدخل فورا مرحلة من الكفاح المسلح".

ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن النهج الهجومي الجديد تجاه ما تسميه واشنطن جماعات "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" خلال جولة له في أميركا اللاتينية هذا الأسبوع.

وقال روبيو في المكسيك، الأربعاء، "ما سيوقفهم هو تفجيرهم والتخلص منهم".

وأضاف "إذا كنت على متن قارب مليء بالكوكايين أو الفينتانيل متجها إلى الولايات المتحدة، فأنت تُشكل تهديدا مباشرا لها".

وبينما تقول واشنطن إن عملياتها تستهدف مكافحة المخدرات والإرهاب، تعتبر فنزويلا أن التحركات العسكرية الأميركية تمثل اعتداءً على سيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها.