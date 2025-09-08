صحفية أميركية تكسب قضية تشهير ضد ترامب وتحصل على 83.3 مليون دولار

أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية حكما بحصول الصحفية إي جين كارول على 83.3 مليون دولار في قضية تشهير ضد الرئيس دونالد ترامب، وبسبب هجماته المتكررة عليها بوسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي.

وفي حكم صدر اليوم الاثنين، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية استئناف ترامب ضد قضية التشهير، ووجدت أن "تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

ودفع ترامب بأنه لا ينبغي عليه دفع المبلغ نتيجة لقرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق حصانته الرئاسية، وطالب محاموه سابقا بإجراء محاكمة جديدة.

وصدر حكم التشهير من قبل هيئة محلفين مدنية على خلفية الهجمات المتكررة لترامب على كارول التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا في متجر متعدد الأقسام في التسعينيات.

وأصدرت هيئة محلفين مدنية في مانهاتن حكما بقيمة 88.3 مليون دولار -العام الماضي- بعد محاكمة تركزت على الهجمات المتكررة لترامب على كارول على وسائل التواصل بسبب ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيا في متجر عام 1996.

وجاء هذا الحكم بعد محاكمة منفصلة، تبين فيها مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي على كارول، وأمرته بدفع 5 ملايين دولار. وقد أيدت محكمة استئناف ذلك الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مذكراتها، ومرة أخرى في محاكمة عام 2023، وصفت كارول كيف أن لقاء عابرا مع ترامب في متجر برجدورف غودمان في "فيفث أفنيو" عام 1996 بدأ بمغازلة بين الاثنين وهما يتسوقان، ثم انتهى بعراك عنيف داخل غرفة قياس الملابس.

وقالت كارول إن ترامب صدمها نحو جدار غرفة القياس، وأنزل سروالها الضيق وجثم بجسده عليها.

ووجدت هيئة المحلفين ترامب مسؤولا عن الاعتداء الجنسي، لكنها استنتجت أنه لم يرتكب عملية اغتصاب، كما هو محدد بموجب قانون ولاية نيويورك.

وأنكر ترامب مرارا وقوع الحادث واتهم كارول باختلاقه للمساعدة في التسويق لكتابها، وقال أيضا إنها "ليست من نوعي المفضل".