لوفيغارو: إسرائيل تدرس إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أن الخارجية الإسرائيلية أبلغت باريس أنها تدرس إغلاق قنصليتها في القدس.

وقالت الصحيفة، نقلا عن المصدر ذاته، إنه في حال أغلقت إسرائيل القنصلية الفرنسية فسترد باريس بأبعد من التدابير المتبادلة المعتادة.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن "قنصليتنا في القدس هي مركز دبلوماسي كامل، وليست مجرد قنصلية"، ملمحا إلى أن إغلاق قنصلية إسرائيلية في فرنسا لن يكون كافيا.

من جهته، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل غير ممكن وسط معارضة من ألمانيا والمجر.

وكانت إسرائيل رفضت، الخميس الماضي، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

وأورد بيان للخارجية الإسرائيلية أنه "ما دامت فرنسا تواصل مبادرتها وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فإن زيارة ماكرون لا مجال للقيام بها".

وكان ماكرون قد كشف في يوليو/تموز الماضي أنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

وشدد ماكرون على أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.