فيديو مضلل لمحجبات في ناد رياضي يشعل حملة تحريضية
في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، تداولت حسابات يمينية متطرفة على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر مجموعة من النساء المحجبات يؤدين تمارين رياضية.
وتحول هذا المشهد المتداول إلى وقود لعاصفة من الغضب والتحريض، قادتها حسابات تابعة لليمين المتطرف في بريطانيا والولايات المتحدة، مدعية أنه دليل على "غزو" المسلمين للمجتمعات الغربية.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2حادثة اعتداء جماعي على سيدة حامل في جنوب أفريقيا تشعل الجدل.. ما القصة؟
- list 2 of 2مشاهد لاستهداف حركة الشباب الصومالية قاعدة أميركية نصرة لغزة.. ما حقيقتها؟
وشارك حساب باسم "Starmer Out" وهو حساب يميني معروف بتغريداته المناهضة للأحزاب اليسارية والأقليات في المملكة المتحدة، الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، وأرفقه بتعليق ساخر يشبهه بمشهد من مسلسل الرسوم المتحركة الأميركي "ساوث بارك"، في إشارة تنطوي على ازدراء وسخرية.
It's like something out of South Park pic.twitter.com/zaD0p1bMN0
— StarmerOut (@ForeverScept) September 2, 2025
انتشار الادعاء
في غضون أيام قليلة، حقق الفيديو انتشارا هائلا تجاوز 13 مليون مشاهدة، والتفاعل معه لم يكن عاديا، بل كان موجها ومفعما بالخطاب العدائي، واستغلته عشرات الحسابات ذات الميول المتطرفة لترديد رواياتها التي تصور اللاجئين كـ"غزاة" يهدفون إلى تغيير التركيبة السكانية في البلاد الغربية، والتحذير من خطرهم المزعوم على "الأغلبية البيضاء".
كما وصف بعض المعلقين المحجبات بأنهن يرتدين "ملابس استعباد النساء"، مدعين أن وجودهن في الغرب ليس للهروب من الاضطهاد، بل لنشره.
They are not refugees.
They are islamic army having many kids to change the demographic of western societies.https://t.co/JH0vrieJv9
— sociopublic (@sociovoice74459) September 2, 2025
تفنيد الادعاء
أجرى فريق "الجزيرة تحقق" سلسلة عمليات تحقق شملت البحث العكسي والتدقيق في التفاصيل البصرية، وأظهرت اللقطات دليلا لم يلتفت إليه المروجون وهو ظهور العلم الصومالي على ثياب بعض المشاركات.
من هنا، كان الخيط الذي قادنا إلى حقيقة الفيديو حيث أظهر البحث أن المقطع تم تصويره في "نادي بنادير" الرياضي، ببلدة "أودوين" في "أرض الصومال" (صوماليلاند)، وليس في بريطانيا أو أميركا كما تم الادعاء.
كما كشف التتبع أن النادي يمتلك حسابا نشطا على منصة "تيك توك"، ينشر باستمرار مقاطع ترويجية لرواده من النساء، مؤكدا أن الفيديو ليس سوى محتوى عادي وروتيني، تم اجتزاؤه من سياقه الأصلي وتوظيفه في سياق مضلّل.
@banadirfitness
@Ahmed kaskey💪🏋♂️💪🏋♂️ @mohamoudosaman1 @MAAJID Fitt🦍💪🏾 @birta nool 💪☝️🥰🏋️ @Zakarie_fit🧠💪🏾🏋️ @𝐓𝐔𝐁𝐎 𝐖𝐄𝐘𝐍𝐄 @MAXKAMADA 𓃵 @A.M.R.I.I.K.I @Hashim @abdalla rock #banadirfitnesgym #odweyne #viral #foryou #fyp
يظهر هذا المثال كيف تستغل مقاطع عابرة من سياقها الأصلي لبث روايات تحريضية ضد المسلمين واللاجئين، في لحظة سياسية مشحونة بخطاب الهوية والهجرة.
ففي ظل تصاعد الجدل في قضايا الهجرة واللجوء، يتم استغلال أي محتوى مرئي، حتى لو كان عاديا، لربطه بسردية "الخطر الداهم" المزعوم.