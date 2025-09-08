مسيرة من اليمن تستهدف مطار رامون الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكّن من اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن دون مزيد من التفاصيل، بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري تأكيده سقوط مسيرة أطلقت من اليمن قرب مطار رامون دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق قالت الإذاعة ذاتها إن صفارات الإنذار دوت قرب مطار رامون في منطقة النقب جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة.

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن تقارير تتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة مطار رامون، وقبلها بقليل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية اعتراض في أجواء إيلات.

ويوم أمس الأحد ضربت طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن المطار نفسه وأصابت صالة المسافرين فيه.

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات مستمرة على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية والرد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

كما توعدت الجماعة إسرائيل برد مؤلم بعد اغتيالها رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء في قصف على العاصمة صنعاء في 28 أغسطس/آب الماضي أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.

وفي ضوء تلك الاغتيالات، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشديد الحراسة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– ومسؤولين آخرين.