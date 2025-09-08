أخبار

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: عملية اعتراض في أجواء إيلات

Published On 8/9/2025
|
آخر تحديث: 12:54 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان