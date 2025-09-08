كاتس يتوعد غزة "بعاصفة هائلة" من التدمير

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي –يسرائيل كاتس– تهديدات جديدة بتوسيع نطاق التدمير في قطاع غزة بقوله إن "عاصفة هائلة" ستضربه اليوم الاثنين، وهدد كاتس -في تغريدات على منصة "إكس"- باستهداف المزيد من أبراج مدينة غزة، كما وجّه ما سماه "تحذيرا أخيرا" لحركة حماس في غزة والخارج، قائلا "إن عليها تحرير المحتجزين لديها وإلقاء السلاح"، وأضاف متوعّدا "إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي بدء قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة بزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.

وقصفت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن 3 أبراج كانت تؤوي نازحين في أحياء بمدينة غزة بينها النصر غرباً، وتل الهوا جنوبا.

ونفت حركة حماس مزاعم الاحتلال باستخدم الأبراج السكنية لأغراض عسكرية أو أمنية، وأكدت أن تلك المزاعم تندرج في إطار خطة التدمير والتهجير التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو.