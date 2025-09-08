مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن القتلى في العملية هم إسرائيليون.

وذكرت المصادرالإسرائيلية أن بين المصابين 7 جروحهم خطيرة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال إن هناك 6 مصابين بجروح حرجة و3 بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار شمال القدس.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "قضت" على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت.

وقد باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العملية وووصفتاها بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات كبيرة توجهت إلى موقع العملية، ولاحقا فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا وأغلقت جميع مداخل ومخارج القدس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة لمنع تنفيذ مزيد من العمليات، وقال إنه يجري بحثا واسعا عن متواطئين مع منفذي عملية إطلاق النار.

كذلك فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على 4 قرى فلسطينية بغلاف القدس هي قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو، وفقا للمصادر نفسها.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن الشرطة فحصت جسما مشبوها عثر عليه في موقع إطلاق النار ولم تستبعد احتمال وجود متفجرات.

وفي غضون ذلك، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية.

وفي تداعيات العملية، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم بسبب التطورات الأمنية.

وأعلن ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء يجري تقييما للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اجتماعا يعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع.

تفاصيل العملية

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي العملية وصلا بمركبة وأطلقا النار نحو محطة حافلات.

وأضافت الشرطة أن عنصر أمن ومسلح آخر إسرائيلييْن أطلقا النار على المنذين وقضيا عليهما.

وقبيل ذلك، نقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن التحقيق يشير إلى أن منفذي الهجوم صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكر المصدر نفسه أن الشرطة تشتبه أن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.