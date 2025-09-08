مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن القتلى في العملية هم إسرائيليون.

وذكرت المصادرالإسرائيلية أن بين المصابين 7 جروحهم خطيرة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال إن هناك 6 مصابين بجروح حرجة و3 بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار شمال القدس.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "قضت" على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات كبيرة توجهت إلى موقع العملية، ولاحقا ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم فرض طوق أمني وإغلاق جميع مداخل ومخارج القدس.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن الشرطة فحصت جسما مشبوها عثر عليه في موقع إطلاق النار ولم تستبعد احتمال وجود متفجرات.

وفي غضون ذلك، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية.

وفي تداعيات العملية، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم بسبب التطورات الأمنية.

عاجل| استنفار كبير لجيش وشرطة الاحتلال بعد إصابات في عملية إطلاق نار في مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/tdoF5UQnRz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 8, 2025

تفاصيل العملية

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

وقبيل ذلك، نقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن التحقيق يشير إلى أن منفذي الهجوم صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكر المصدر نفسه أن الشرطة تشتبه أن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اجتماعا يعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار في القدس.