شاهد.. سرايا القدس تحبط تسلل قوة إسرائيلية وتستولي على معدات عسكرية

بثت الجزيرة مقطع فيديو يظهر إحباط مقاتلي سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تسلل قوة إسرائيلية خاصة جنوبي مدينة غزة، أواخر الشهر الماضي.

ووثقت المشاهد لحظة توثيق عملية إنزال إسرائيلية -وفق صوت أحد مقاتلي السرايا- قبل أن تندلع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الجانبين، وسط تكبيرات بعد اكتشاف العملية وإحباط تسلل القوة الخاصة.

وعرضت السرايا بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات مكتوب عليها باللغة العبرية بعد انسحاب القوة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال قيادي في سرايا القدس -للجزيرة- إن مقاتلي الحركة أحبطوا تسللا لقوات خاصة إسرائيلية جنوب غزة في 29 أغسطس/آب الماضي، مؤكدا إيقاع إصابات في صفوف "العدو".

ووفق هذا القيادي، فإن يقظة مقاتلي السرايا أفشلت عملية أمنية إسرائيلية كانت وشيكة جنوبي مدينة غزة، مؤكدا أن "مساعي العدو الإجرامية المستمرة ستقابل بيقظة كبيرة، وأيدينا على الزناد".

وأشار إلى أن مقاتلي السرايا يخوضون على الدوام عمليات أمنية معقدة عند تخوم غزة، متحدثا في الوقت نفسه عن "رصد أساليب أمنية جديدة للعدو سنكشفها بالوثائق والأدلة في الوقت المناسب".

وأكد استيلاء مقاتلي سرايا القدس على معدات عسكرية تم توثيق بعضها، مقابل التحفظ على نشر جزء آخر لأسباب ودواعٍ أمنية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأب مقاتلو الفصائل الفلسطينية على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.