سيناتورة أميركية تتحرك لمحاسبة إسرائيليين على قتل الناشطة "عائشة نور"

قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي ماريا كانتويل إنها ستقدم مشروع قانون للتحقيق في مقتل أميركيين على يد وكالات عسكرية أو استخباراتية أجنبية.

جاء ذلك في الذكرى الأولى لمقتل الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزجي أيغي على يد جنود إسرائيليين.

وقالت السيناتورة الديمقراطية في تدوينة بموقع إكس إنها طلبت من وزارة الخارجية ووزارة العدل الأميركية فتح تحقيقات منفصلة في مقتل عائشة نور، لكن طلبها قُوبل بالرفض.

وأضافت أنها لهذا السبب تخطط "لاقتراح تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني أو تقديم مشروع قانون منفصل لتعيين ممثل دائم خاص في وزارة الخارجية الأميركية"، للتحقيق في مقتل مواطنين أميركيين ابتداء من عام 2024 على يد وكالات عسكرية أو استخباراتية أجنبية.

وذكرت كانتويل أن الممثل الخاص المعين بموجب القانون سيكون ملزما بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن جهوده في تقديم المساعدة والمعلومات لأسر الضحايا الأميركيين، ومحاسبة الحكومات الأجنبية، وتقديم إجابات لأسر الضحايا.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2024، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشطة التركية الأميركية عائشة نور بالرصاص الحي أثناء مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي الثاني عشر من ذلك الشهر، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنه في اليوم التالي بعد صلاة الجنازة في المسجد المركزي بمسقط رأسها ديديم بولاية أيدين غربي تركيا.

وكانت أيغي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتطوعة في حركة التضامن الدولية، التي تدعم الفلسطينيين من خلال الوسائل السلمية والمدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.