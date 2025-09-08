حادثة اعتداء جماعي على سيدة حامل في جنوب أفريقيا تشعل الجدل.. ما القصة؟

مع تصاعد الاضطرابات في قطاع النقل بمقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، انتشر على منصات التواصل مقطع فيديو زعم أنه يوثق لحظة اعتقال الشرطة لسائقي حافلات أجرة صغيرة، بدعوى أنهم اعتدوا على امرأة حامل كانت تنتظر أبناءها أمام مدرسة.

في أواخر أغسطس/آب، تداول ناشطون صورا قالوا إنها تظهر توقيف 8 سائقين على خلفية الحادثة المزعومة، مدعين أن الشرطة حجبت اسم المدرسة حفاظا على خصوصية الضحية.

انتشار الادعاء

المنشور الأصلي الذي روّج للرواية حصد آلاف التفاعلات في غضون ساعات، وسرعان ما أعادت نشره حسابات محلية وإقليمية في دول مجاورة، مما منح القصة زخما واسعا وأضفى عليها بعدا جغرافيا أوسع.

Taxi Drivers Arrested After Alleged Harassment of Pregnant Woman at School Pickup In a disturbing incident highlighting ongoing tensions between private motorists and minibus taxi operators, eight taxi drivers were taken into custody earlier today after reportedly attempting to… pic.twitter.com/Z4prLzrOk9 — PrimeTime News (@PrimeTimeNewsZA) August 26, 2025

وفي اليوم التالي، نشر الحساب نفسه مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر قوات الأمن وهي تتعامل مع سائقي حافلات أجرة متحصنين داخل مركباتهم.

وقدم المشهد باعتباره توثيقا إضافيا للحادثة المزعومة، ما دفع كثيرين لتصديق الرواية وربطها مباشرة بالاضطرابات المتواصلة في كيب الغربية، الأمر الذي ضاعف من وتيرة التفاعل وأكسب الادعاء مزيدا من الزخم.

Video of incident involving taxi drivers and law enforcement pic.twitter.com/KrJHFQIY56 — PrimeTime News (@PrimeTimeNewsZA) August 27, 2025

تفنيد الادعاء

أجرى فريق "تحقق الجزيرة" فحصا للصور والفيديو باستخدام تقنيات البحث العكسي، ليتضح أن المقطع المتداول ليس حديثا، بل نشر أول مرة في أغسطس/آب 2023 أثناء مواجهات عنيفة في كيب تاون عقب حملة رسمية لإيقاف سيارات أجرة مخالفة.

This is brutality and an act of violence committed by DA led ⁦@CityofCT⁩ Metro Police against taxi drivers in Cape Town CBD and it must never be left unattended. EFF in Cape Metro has taken a side with the taxi drivers, we will meet these thugs toe to toe on the streets pic.twitter.com/dFnVq6EkMx — Andi Madikazi (@AndiswaMadikazi) August 1, 2023

إعلان

النسخة الأصلية من الفيديو، حملت تعليقا صريحا يقول: "سائقو التاكسي أثاروا الفوضى في كيب تاون… وهذه كانت النتيجة من شرطة جنوب أفريقيا ومترو"، هذا يوضح أن المقطع لا يمت بصلة إلى رواية الاعتداء على امرأة حامل.

كما راجعنا أرشيف وسائل الإعلام المحلية آنذاك، والتي أكدت أن الاشتباكات اندلعت بعد حملة أمنية لاحتجاز عدد من مركبات الأجرة، دون أي إشارة إلى حادثة تخص امرأة أو مدرسة.

وتأتي إعادة ترويج هذه المواد في وقت يشهد فيه قطاع النقل بجنوب أفريقيا تصاعدا في التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وما زال يلقي بظلاله على عدة مقاطعات.