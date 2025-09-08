ترامب يأمل التوصل إلى اتفاق قريب بشأن غزة وحماس تعلق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قريب بشأن غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد إصداره ما وصفه بـ"التحذير الأخير" للحركة بضرورة قبول شروطه.

وأوضح ترامب للصحفيين عقب عودته من نيويورك، فجر الاثنين، أنه ناقش الملف على متن الطائرة، مضيفا "نعمل على حل قد يكون جيدا جدا.. ستسمعون عنه قريبا.. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الأسرى"، من دون الخوض في التفاصيل.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنه ستتم إعادة جميع الأسرى، قائلا "أعتقد أننا سنعيدهم جميعا"، مشيرا إلى أن بعضهم ربما يكون قد لقي حتفه بالفعل، لكن الهدف هو استعادة جثثهم.

وكان ترامب قد كتب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. هذا تحذيري الأخير.. لن يكون هناك تحذير آخر".

وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. بحث مع المبعوث المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، مقترح واشنطن لصفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

تعليق حماس

من جانبها، قالت حماس في بيان إنها تلقت "أفكارا أميركية عبر وسطاء"، مؤكدة أنها على استعداد للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب، وانسحاب كامل من القطاع، وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة غزة.

وفي إسرائيل، اعتبر منتدى عائلات الأسرى أن ذلك يمثل "تقدما حقيقيا".

وقال المنتدى في بيان "إن الضمان الذي يقدمه رئيس الولايات المتحدة شخصيا يعدّ خطوة تاريخية غير مسبوقة. من شأن هذا الاتفاق أن يعزز تسوية إقليمية أوسع، ويضمن إطلاق سراح جميع الأسرى، ويسمح للجنود وجنود الاحتياط بالعودة إلى ديارهم".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المقترح الأميركي ينص على إطلاق حماس جميع الأسرى الباقين في غزة، وعددهم 48 شخصا، في اليوم الأول من الهدنة، مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن تبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قدم الوسطاء مقترحا جديدا لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. ونص على هدنة لشهرين وتبادل الأسرى على مراحل بما يؤدي إلى مفاوضات على اتفاق نهائي لوقف الحرب.

ووافقت حركة حماس على المقترح، لكن إسرائيل لم ترد عليه، بل إنها رفضته عمليا بوضع شروط تشمل السيطرة الأمنية على غزة ونزع سلاح حماس.