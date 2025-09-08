قصف إسرائيلي مكثف على أحياء غزة وتدمير 50 مبنى بيوم واحد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على أحياء مدينة غزة، اليوم الاثنين، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بعدما أحصى الدفاع المدني تدمير أكثر من 50 مبنى أمس الأحد، في حين استشهد مزيد من الأطفال جراء المجاعة المستمرة في القطاع الفلسطيني.

ووثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 21 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 14 في مدينة غزة.

وأفاد مصدر بمجمع الشفاء الطبي باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة فجر اليوم.

وأعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف جوي على منزل في منطقة اليرموك بالمدينة.

كما جدد الجيش الإسرائيلي قصفه لمقر نادي الجزيرة الرياضي الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 شخصا بينهم أطفال.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قصفا مكثفا استهدف حيي النصر والشيخ رضوان في المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية، أمس الأحد، مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال.

تدمير عشرات المباني

وأحصى الدفاع المدني في قطاع غزة تدمير أكثر من 50 بناية بشكل كلي، أمس الأحد، في حين تضررت 100 بناية بشكل جزئي، من بينها مبان مرتفعة تؤوي آلاف المواطنين.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي "يتعمد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها".

الاحتلال يستهدف مئذنة مسجد بمُسيرة في دير البلح وسط قطاع غزة

وأشار إلى أن القصف شمل أيضا "ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة". وأوضح أن الاحتلال يتعمد القصف بهذه الطريقة لتعزيز سياسة التهجير القسري.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة ويستهدف ما تبقى من أبراج ومبان متعددة الطوابق تمهيدا لاجتياح المدينة واحتلالها في إطار ما يسميه عملية "عربات جدعون 2″.

سكان مدينة غزة يرفضون مغادرتها بعد إلقاء إسرائيل منشورات تطالبهم بالتوجه جنوبا

وقصفت إسرائيل أمس بناية الرؤيا السكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير البناية وعدد كبير من خيام النازحين المحيطة بها وتشريد عشرات العائلات.

كما وثق مقطع فيديو تفجير مئذنة مسجد في دير البلح وسط قطاع غزة بمسيّرة إسرائيلية.

شهداء المجاعة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم، استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة إلى 393 شهيدا من بينهم 140 طفلا.

وتؤكد منظمات دولية أن الأوضاع في القطاع لم تتغير منذ إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة.

واستشهد 115 فلسطينيا، بينهم 25 طفلا، منذ ذلك الإعلان الأممي في 22 أغسطس/آب الماضي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وخلّفت الإبادة أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف مصاب.