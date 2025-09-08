بوليفيا تودع وزير الداخلية السابق السجن بتهم فساد

قال المدعي العام في بوليفيا ريكاردو كوندوري إن وزير الداخلية السابق أرتورو موريلو تم سجنه أمس السبت بتهمة الحصول على غاز مدمع ومواد كيميائية أخرى بطريقة احتيالية.

وأضاف المدعي العام البوليفي أن موريلو سيظل في سجن "سان بيدرو"، إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر أن يحضر وزير الداخلية السابق جلسة استماع أخرى على خلفية اتهامه بتهم أخرى.

وكان موريلو -وهو شخصية رئيسية في حكومة جانين آنييز المؤقتة- وصل يوم الخميس الماضي إلى بوليفيا قادما من الولايات المتحدة، حيث تم ترحيله بعد قضاء فترة عقوبة هناك بتهمة التآمر لغسل أموال.

ويتهم موريلو في بوليفيا باستغلال منصبه في عام 2019 لتسهيل عمليات شراء غاز مدمع ومواد كيميائية أخرى بأسعار مبالغ فيها من شركة برازيلية من خلال وسيط أميركي، إلى جانب أمور أخرى.