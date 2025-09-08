أخبار|باكستان

إجلاء 25 ألف باكستاني خشية فيضانات جديدة في البنجاب

Pakistan Rangers and rescue personnel evacuate flood-affected victims from Kasur district in Punjab province on August 31, 2025.
إجلاء سابق لعائلات باكستانية من إحدى المناطق في إقليم البنجاب (الفرنسية)
Published On 8/9/2025
|
آخر تحديث: 13:29 (توقيت مكة)

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ المدعومة بقوات الجيش قامت بإجلاء أكثر من 25 ألف شخص من إحدى مدن إقليم البنجاب شرقي البلاد، تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات التي أثرت على أكثر من 4 ملايين شخص في الإقليم.

وقال مدير هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إن عمليات الإجلاء من مدينة جلال بور بيروالا بدأت بصورة طارئة مساء الأحد واستمرت طوال الليل.

وخلال عملية إجلاء سابقة، أول أمس السبت، لقيت امرأة و4 أطفال مصرعهم جراء انقلاب زورق إنقاذ كان سينقلهم بعيدا عن الفيضانات.

وقال الباكستاني غلام شابير (50 عاما) -وهو عامل بناء- لوكالة أسوشيتد برس إنه انتقل إلى منطقة مرتفعة قرب المدينة بعدما اجتاحت مياه الفيضانات قريته وغمرت المنازل والحقول.

4 ملايين متضرر

وتضرر من الفيضانات أكثر من 4.1 ملايين شخص في 4100 قرية تقع ضمن 25 منطقة في إقليم البنجاب.

وذكر مدير هيئة إدارة الكوارث في الإقليم أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا حتفهم منذ 26 أغسطس/آب الماضي في حوادث مرتبطة بالفيضانات، بينما تم إجلاء أكثر من مليوني شخص.

epa12351524 A view of houses partially submerged in floodwaters as the Chenab River rises in Muzaffargarh district, Punjab province, Pakistan, 04 September 2025. Monsoon rains since late June have killed more than 880 people and injured over 1,100 across Pakistan, according to the National Disaster Management Authority (NDMA), as the Chenab, Ravi and Sutlej rivers burst their banks in eastern Punjab where 223 people have died. Authorities issued very high to extremely high flood alerts, accusing India of worsening the situation by releasing dam waters. EPA/MANSOOR ABBAS
الفيضانات غمرت مناطق شاسعة في البنجاب (الأوروبية)

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، حذرت الهند التي ضربتها أمطار موسمية غزيرة، من أن مستويات روافد نهر السند المشتركة مع باكستان ستشهد ارتفاعا كبيرا.

في المقابل، قال مسؤولون باكستانيون إن أضرار الفيضانات في باكستان بسبب المياه المتدفقة من الهند تفاقمت بسبب تعليق نيودلهي معاهدة تقاسم النهر وانهيار بوابات سد هندي وتأخر الإشعارات.

وتعد باكستان خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وتعرض سكان البلاد، البالغ عددهم 255 مليون نسمة، خلال السنوات الأخيرة لكوارث متكررة من فيضانات مدمرة وانفجار بحيرات جليدية وجفاف غير مسبوق، وهي ظواهر يُتوقع أن تزداد تواترا بحسب العلماء.

إعلان
المصدر: وكالات

إعلان