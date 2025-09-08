إجلاء 25 ألف باكستاني خشية فيضانات جديدة في البنجاب

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ المدعومة بقوات الجيش قامت بإجلاء أكثر من 25 ألف شخص من إحدى مدن إقليم البنجاب شرقي البلاد، تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات التي أثرت على أكثر من 4 ملايين شخص في الإقليم.

وقال مدير هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إن عمليات الإجلاء من مدينة جلال بور بيروالا بدأت بصورة طارئة مساء الأحد واستمرت طوال الليل.

وخلال عملية إجلاء سابقة، أول أمس السبت، لقيت امرأة و4 أطفال مصرعهم جراء انقلاب زورق إنقاذ كان سينقلهم بعيدا عن الفيضانات.

وقال الباكستاني غلام شابير (50 عاما) -وهو عامل بناء- لوكالة أسوشيتد برس إنه انتقل إلى منطقة مرتفعة قرب المدينة بعدما اجتاحت مياه الفيضانات قريته وغمرت المنازل والحقول.

4 ملايين متضرر

وتضرر من الفيضانات أكثر من 4.1 ملايين شخص في 4100 قرية تقع ضمن 25 منطقة في إقليم البنجاب.

وذكر مدير هيئة إدارة الكوارث في الإقليم أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا حتفهم منذ 26 أغسطس/آب الماضي في حوادث مرتبطة بالفيضانات، بينما تم إجلاء أكثر من مليوني شخص.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، حذرت الهند التي ضربتها أمطار موسمية غزيرة، من أن مستويات روافد نهر السند المشتركة مع باكستان ستشهد ارتفاعا كبيرا.

في المقابل، قال مسؤولون باكستانيون إن أضرار الفيضانات في باكستان بسبب المياه المتدفقة من الهند تفاقمت بسبب تعليق نيودلهي معاهدة تقاسم النهر وانهيار بوابات سد هندي وتأخر الإشعارات.

وتعد باكستان خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وتعرض سكان البلاد، البالغ عددهم 255 مليون نسمة، خلال السنوات الأخيرة لكوارث متكررة من فيضانات مدمرة وانفجار بحيرات جليدية وجفاف غير مسبوق، وهي ظواهر يُتوقع أن تزداد تواترا بحسب العلماء.