السوداني يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط العراقي

أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد تتعلق بتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وشدد السوداني -في بيان صحفي- على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

وكان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار قد نفى أن تكون الشركة متورطة في عمليات تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية عبر المياه الإقليمية العراقية شمالي الخليج أقصى جنوبي محافظة البصرة (550 كيلومترا أقصى جنوبي العراق).

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، صدّق السوداني على توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية في محافظة البصرة.

وقالت الحكومة العراقية -حينذاك- "نظرا لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود وضعف جدواها الاقتصادية والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين".