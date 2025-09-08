الرئيس البرازيلي يندد بالانتشار العسكري الأميركي بالبحر الكاريبي

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إن الانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي يشكل "عامل توتر" ويقوّض الطابع السلمي للمنطقة.

وأوضح دا سيلفا، في كلمة مصورة خلال قمة افتراضية طارئة لدول مجموعة بريكس، دعت إليها البرازيل، أن "وجود القوات المسلحة لأكبر قوة عالمية في البحر الكاريبي يتعارض مع الطابع السلمي لهذه المنطقة".

ودعا الرئيس البرازيلي إلى عقد اجتماع قادة بريكس تحت عنوان "الدفاع عن التعددية" بمشاركة كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.

ويأتي هذا الموقف في ظل تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة منذ إدارة الرئيس دونالد ترامب، بذريعة مكافحة كارتيلات المخدرات التي تتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالارتباط بها.

وكانت واشنطن قد نشرت سفنا حربية في البحر الكاريبي، وأرسلت 10 مقاتلات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو وهو إقليم تابع لها، ضمن ما وصفته بـ"الحرب على تهريب المخدرات".

ويُتهم مادورو من قِبل الولايات المتحدة بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت واشنطن مؤخرا قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله إلى 50 مليون دولار.

وينفى الرئيس البرازيلي أي علاقة له بعمليات التهريب، وندد بالوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن قواته استهدفت في البحر الكاريبي قاربا محملا بالمخدرات، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وصفهم بـ"الإرهابيين المتاجرين بالمخدرات" وقدمهم على أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" التي تصنفها واشنطن "إرهابية".