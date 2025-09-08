الدويري: عملية الشيخ رضوان تنم عن مراقبة دقيقة لعمل قوات الاحتلال

تكشف عملية استهداف دبابة إسرائيلية في أحد المهاجع بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عن مراقبة دقيقة من جانب المقاومة لعمل القوات الإسرائيلية التي كانت تعمل في هذا المكان، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وقال إنه تعرف على هوية 3 منهم، وإنه سيعلن عن الرابع في وقت لاحق.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شارك 3 من مقاتلي المقاومة في العملية التي وقعت في الساعة السابعة صباحا، وهي فترة تم اختيارها بدقة لأنها تكون بعد انتهاء فترة "اليقظة الصباحية"، حسب ما أكده الدويري في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع.

وتكون فترة اليقظة الصباحية مع الضوء الأول لليوم، وتحتم على كافة الجنود التواجد في حالة تأهب تحسبا لأي هجوم، وهي تنتهي بعد التأكد من سلامة الوضع الأمني، وفق الخبير العسكري.

وتنم العملية عن مراقبة دقيقة لسلوك العدو في هذا المكان حتى يتسنى تحديد الهدف وتوقيت الهجوم وطريقة تنفيذه.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد قتل مقاتلو المقاومة قائد الدبابة ثم ألقوا عبوة ناسفة في قمرتها، وذلك بعد عودتها من عمليات في الشيخ رضوان.

فرغم التطور الذي طرأ على قدرات القتال الليلية، تظل هذه الدبابات بحاجة للراحة فيما يعرف عسكريا بمنطقة المبيت، التي تحرسها قوات المشاة والمشاة الآلية وليس طواقم الدبابات، كما أوضح الدويري، الذي أكد أن هذه العملية لا يمكن لأي مقاتل لا يمتلك قدرات ومهارات عالية القيام بها بسبب صعوبتها.

إحباط عملية تسلل

وفي سياق متصل، بثت الجزيرة اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر إحباط مقاتلي سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تسلل قوة إسرائيلية خاصة جنوبي مدينة غزة، أواخر الشهر الماضي.

ووثقت المشاهد لحظة توثيق عملية إنزال إسرائيلية -وفق صوت أحد مقاتلي السرايا- قبل أن تندلع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الجانبين، وسط تكبيرات بعد اكتشاف العملية وإحباط تسلل القوة الخاصة.

إعلان

وعرضت السرايا بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات عليها كتابة باللغة العبرية بعد انسحاب القوة الإسرائيلية.